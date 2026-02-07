Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμών τον Φεβρουάριο - Ποτε οι πληρωμές

Ο Φλεβάρης είναι παραδοσιακά ο μήνας που φέρνει ανατροπές στις πληρωμές των συντάξεων του Μαρτίου 2026 στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, οι μη μισθωτοί να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις Μαρτίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις Μαρτίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

