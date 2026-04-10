Market Pass 2026: Τα νεότερα - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

Στα 400 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος - Οι δικαιούχοι και τα αναδρομικά  

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ και αφορά επιδότηση για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
  • Οι δικαιούχοι είναι κυρίως τα νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, περίπου 210.000 νοικοκυριά.
  • Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα πρώτης ανάγκης, εκτός από καπνικά προϊόντα και τυχερά παιχνίδια.
  • Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, ενώ προβλέπονται αναδρομικά που φτάνουν έως και 1.200 ευρώ για 30 μήνες.
  • Οι πρώτες πληρωμές, που θα περιλαμβάνουν και τα αναδρομικά, αναμένονται πιθανόν μέσα στο καλοκαίρι, με τις επόμενες να γίνονται αυτόματα και μηνιαία.
Επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο το Market Pass, το πρόγραμμα επιδότησης που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση χιλιάδων νοικοκυριών για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πληρωμές προς τον Σεπτέμβριο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους είτε στο email τους. Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι το Market Pass παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το επίδομα όποτε και όπου το χρειάζονται.

Οι δικαιούχοι του market pass

Το Market Pass απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας περίπου 210.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό ποσό ενίσχυσης:

  • 6 μήνες: 240€
  • 12 μήνες: 480€
  • 18 μήνες: 720€
  • 24 μήνες: 960€
  • 30 μήνες: έως 1.200€

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

Διαβάστε επίσης

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

13:48LIFESTYLE

Πασχαλινή απόδραση στην Τήνο για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λαμία: Όχημα συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι - Τραυματίστηκε ο διανομέας

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Έξι πρόσφατα κύματα καύσωνα ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια για τον άνθρωπο αποκαλύπτει μελέτη

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Το YouTube απαγορεύει φιλοϊρανικό κανάλι που τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο Lego

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Τα νεότερα - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης η Αποκαθήλωση στην Μονή Πεντέλης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

12:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γκεοργκίεβα: Εύσημα στην Ελλάδα - «Είναι στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, το Μουντιάλ και τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού: Μια σιωπηλή συμφωνία για τους «gringo»

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η ΕΕ αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού LNG εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα 15 δευτερόλεπτα που έμπλεξαν Μελάνια - Μακρόν στο σκάνδαλο Έπσταϊν

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε 11.000 μίλια σε 24 ώρες για τον... έρωτα

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: «Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον» - H σημασία της φράσης στη σημερινή πραγματικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έστειλαν σε 33 χρόνια νεκρό να πληρώσει τον... τάφο του!

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε»: Αυτός θα είναι ο καιρός του Πάσχα - Πού θα βρέχει

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ