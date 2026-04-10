Market Pass 2026: Τα νεότερα - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

Snapshot Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ και αφορά επιδότηση για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι δικαιούχοι είναι κυρίως τα νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, περίπου 210.000 νοικοκυριά.

Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα πρώτης ανάγκης, εκτός από καπνικά προϊόντα και τυχερά παιχνίδια.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, ενώ προβλέπονται αναδρομικά που φτάνουν έως και 1.200 ευρώ για 30 μήνες.

Οι πρώτες πληρωμές, που θα περιλαμβάνουν και τα αναδρομικά, αναμένονται πιθανόν μέσα στο καλοκαίρι, με τις επόμενες να γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

Επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο το Market Pass, το πρόγραμμα επιδότησης που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση χιλιάδων νοικοκυριών για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πληρωμές προς τον Σεπτέμβριο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους είτε στο email τους. Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι το Market Pass παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το επίδομα όποτε και όπου το χρειάζονται.

Οι δικαιούχοι του market pass

Το Market Pass απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας περίπου 210.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό ποσό ενίσχυσης:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

18 μήνες: 720€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: έως 1.200€

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

