Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 317,74 μονάδων (+0,66%), στις 48.535,99 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 455,34 μονάδων (+1,96%), στις 23.639,08 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 81,14 μονάδων (+1,18%), στις 6.967,38 μονάδες.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
23:47 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
10:24 ∙ LIFESTYLE