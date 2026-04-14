Νέα έξοδος στις αγορές: Σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου προχωρά το Δημόσιο

Στις αγορές βγαίνει αύριο, Τετάρτη, το Ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, σε άυλη μορφή. Πρόκειται για το νέο δεκαετές ομόλογο που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (Τ+5).

Στην αυριανή δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026, με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 12:00 τοπική ώρα, της 15ης Απριλίου 2026.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού.

Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία.