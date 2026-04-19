Τράπεζες: Τι προβλέπει για την πορεία των μετοχών τους η Euroxx

Οι τιμές στόχοι για όλες τις συστημικές τράπεζες αναθεωρούνται ανοδικά λόγω σταθερής μελλοντικής κερδοφορίας, κεφαλαιακής επάρκειας και πιστωτικής επέκτασης

Γεώργιος Καλούμενος

Τράπεζες: Τι προβλέπει για την πορεία των μετοχών τους η Euroxx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Euroxx προβλέπει υψηλά διψήφια περιθώρια ανόδου 25% έως 37% για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Η Alpha Bank έχει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου στο 37%, ενώ η Eurobank θεωρείται top pick με περιθώριο 31%.
  • Η αξία του τραπεζικού κλάδου αναμένεται να φτάσει τις 12 φορές τα κέρδη του 2026, με ετήσια αύξηση κερδοφορίας περίπου 10% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%
  • 16% σε τριετή ορίζοντα.
  • Οι θετικές προοπτικές στηρίζονται σε σταθερή πιστωτική επέκταση, αυξανόμενες προμήθειες και υγιείς δείκτες λειτουργικής αποδοτικότητας, ενώ υπάρχει περιθώριο αύξησης των διανομών προς μετόχους και κεφαλαιακής ευελιξίας.
Snapshot powered by AI

Με υψηλά διψήφια περιθώρια ανόδου που κυμαίνονται από 25% έως 37% αποτυπώνει σε ανάλυση της η Euroxx τις προβλέψεις για την πορεία των μετοχών των ελληνικών τράπεζων σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες τιμές-στόχους, που θέτει η Euroxx για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου και η Eurobank αποτελεί το top pick.

Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά την Alpha Bank ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 5,2 ευρώ με περιθώριο ανόδου 37%, καθώς θεωρεί ότι το discount της μετοχής βάσει των θεμελιωδών της μεγεθών έχει διευρυνθεί κι άλλο από την αρχή της χρονιάς.

Για τη Eurobank η Euroxx δίνει νέα ανεβασμένη τιμή στόχο κατά 31% στα 5,3 ευρώ, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η δραστηριότητά της σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύει τη διαφοροποίηση εσόδων και προσθέτει σταθερότητα στις προβλέψεις.

Αντίστοιχα ευνοϊκές είναι και οι προβλέψεις για την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και την Εθνική Τράπεζα. Για την πρώτη η ανάλυση δίνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 30% δηλαδή στα 11 ευρώ η οποία αντανακλά τη βελτίωση στην κερδοφορία και την ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών.

Στη Εθνική Τράπεζα η χρηματιστηριακή ανεβάζει τον πήχη στα 18,8 ευρώ, δηλαδή προβλέπει άνοδο 25%, με κύρια χαρακτηριστικά την ποιότητα ενεργητικού και τη χαμηλότερη επιβάρυνση από το κόστος κινδύνου που διαμορφώνουν ένα προφίλ με υψηλή προβλεψιμότητα αποτελεσμάτων.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αναθεωρούν ανοδικά τις τιμές στόχους και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών καθώς από την εικόνα των ισολογισμών τους προκύπτει σταθερή μελλοντική κερδοφορία, κεφαλαιακή επάρκεια και συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση, στοιχεία που στηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη πορεία του κλάδου.

Στις 12 φορές της κερδοφορίας η αποτίμηση του κλάδου

Η Euroxx θεωρεί ότι η αξία του κλάδου μπορεί να ανέβει στις 12 φορές των κερδών του 2026, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 15%–16% σε ορίζοντα τριετίας.

Επίσης οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κερδοφορία θα αυξάνεται κατά 10% περίπου ετησίως στο ίδιο διάστημα. Τα μεγέθη αυτά τοποθετούν τις ελληνικές τράπεζες σε συγκρίσιμη ή υψηλότερη θέση έναντι ευρωπαϊκών ομοειδών ιδρυμάτων.

Τέλος υπάρχει ένα discount της τάξης του 10% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών το οποίο στηρίζεται περισσότερο σε παράγοντες κινδύνου παρά σε πραγματικά θεμελιώδη.

Πού στηρίζονται οι θετικές προοπτικές

Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα διατηρεί μία σταθερή ροή εσόδων που ισορροπεί μεταξύ πιστωτικής επέκτασης και προμηθειών ενώ το ίσιο ισχύει και για τα αναμενόμενα κόστη.

Πιο συγκεκριμένα η πιστωτική επέκταση προβλέπεται να κινηθεί με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αναμένονται και έσοδα από επενδυτική και ασφαλιστική δραστηριότητα.

Δηλαδή οι προμήθειες θα συνεχίσουν να αυξάνονται, με συνεισφορά από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές εργασίες, περιορίζοντας τη συγκέντρωση στα καθαρά έσοδα από τόκους. Οι δείκτες λειτουργικής αποδοτικότητας παραμένουν υγιείς, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται περίπου στο 36%.

Επιπλέον η ποιότητα ενεργητικού παραμένει σταθερή, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Ενίσχυση payout ratios και κεφαλαιακών αποθεμάτων

Οι προβλέψεις ενσωματώνουν ήδη αύξηση των διανομών προς τους μετόχους, ενώ καταγράφεται περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης των payout ratios. Η ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη διανομή μερισμάτων και σε ενδεχόμενες επαναγορές μετοχών.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τη συνολική απόδοση για τους επενδυτές και λειτουργεί ως παράγοντας στήριξης των αποτιμήσεων. Η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως αυτή τη διάσταση στις τρέχουσες τιμές.

Σχόλια
