Τα 8 SOS για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων

Πώς ακριβώς μπορούν να ρυθμιστούν όλα αυτά τα χρέη;

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τα 8 SOS για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31
  • 12
  • 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες έως 21
  • 4
  • 2026.
  • Η αποπληρωμή γίνεται σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ και επιτόκιο 5,84%.
  • Οφειλέτες με χρέη άνω των 100.000 ευρώ που έχουν αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις μπορούν να επωφεληθούν από αναστολές ποινικών διαδικασιών και αναγκαστικών μέτρων κατά την ένταξη και την τήρηση της ρύθμισης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη είναι η εξόφληση ή ρύθμιση όλων των νεότερων οφειλών που έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1
  • 1
  • 2024 και μετά.
  • Οφειλέτες που έχουν ήδη ρυθμίσει παλαιά χρέη με πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων δεν μπορούν να τα μεταφέρουν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.
Snapshot powered by AI

Τα μυστικά της νέας ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάζει σήμερα ο «Ε.Τ.» με αναλυτικό οδηγό 8 ερωταπαντήσεων.

Οι συνηθέστερες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις σχετικά με τη νέα ρύθμιση έχουν αναλυτικά ως εξής:

1 Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων που εξήγγειλε η κυβέρνηση;

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2023 και παρέμειναν αρρύθμιστες στις 21-4-2026. Ξεχωριστά ρυθμίζονται οι οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και ξεχωριστά οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Οσον αφορά ειδικότερα τις οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλα τα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2023 και εκκρεμούν απλήρωτα και αρρύθμιστα μέχρι σήμερα στις ΔΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία.

2 Πώς ακριβώς μπορούν να ρυθμιστούν όλα αυτά τα χρέη;

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και σε 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 30 ευρώ. Η ένταξη στη ρύθμιση θα μπορεί να γίνει με την ηλεκτρονική υποβολή σχετικής αίτησης σε ειδική εφαρμογή-πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα χρέη προς τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία και από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

3 Πόσο είναι το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνονται οι δόσεις της ρύθμισης;

Προβλέπεται ετήσιο επιτόκιο 5,84%, ίδιο με αυτό που εφαρμόζεται στις ήδη ισχύουσες πάγιες ρυθμίσεις των 24 ή των 48 μηνιαίων δόσεων.

4 Ποια είναι τα ευεργετήματα για τους οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή;

Εφόσον τα ληξιπρόθεσμα χρέη υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και οι οφειλέτες έχουν έλθει αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις, επιβολή ποινών φυλάκισης ή κάθειρξης, η ένταξη στη ρύθμιση και η συνέπεια στην πληρωμή των δόσεων θα έχει τα εξής ευεργετήματα: αναστολή διαδικασιών άσκησης ποινικής δίωξης ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση που ήδη έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση. Επιπλέον, στις περιπτώσεις των οφειλετών στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις επί εισοδημάτων, καταθέσεων ή περιουσιακών στοιχείων καθώς και πλειστηριασμοί ακινήτων, τα μέτρα αυτά θα αναστέλλονται.

5 Υπάρχουν προϋποθέσεις για ένταξη στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση;

Ναι. Βασική προϋπόθεση είναι η ολοσχερής εξόφληση ή η ένταξη σε πάγιες ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής όλων των τυχόν υπαρχουσών νεότερων οφειλών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1η-1-2024 και μετά.

6 Ενας οφειλέτης με χρέη τα οποία έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2023 και έχουν μείνει αρρύθμιστα μέχρι σήμερα, εφόσον έχει ταυτόχρονα και χρέη αρρύθμιστα τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2024 και μετά, τι πρέπει να κάνει ακριβώς για να ρυθμίσει τα χρέη του;

Θα πρέπει πρώτα να εντάξει σε μία ή περισσότερες πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων τις οφειλές του, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η-1-2024 και μετά. Στη συνέχεια θα μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα πιο παλαιά χρέη του.

7 Ενας οφειλέτης της παραπάνω περίπτωσης, ο οποίος έχει ήδη εντάξει σε πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων τις οφειλές του, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η-1-2024 και μετά, αλλά έχει απολέσει τις ρυθμίσεις αυτές και δεν μπορεί να επανενταχθεί, πώς θα καταφέρει να ρυθμίσει τις πιο παλαιές οφειλές του σε 72 δόσεις;

Με τις διατάξεις με τις οποίες θα νομοθετηθεί η νέα έκτακτη ρύθμιση θα προβλέπεται ειδικά γι’ αυτή την περίπτωση η δυνατότητα επανένταξης στις απολεσθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ώστε μετά να είναι εφικτή η ένταξη των πιο παλαιών χρεών στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

8 Τι θα ισχύσει για όσους οφειλέτες έχουν ρυθμίσει ήδη με πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2023 είτε χωρίς είτε μαζί με άλλα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2024 και μετά;

Οφειλέτες που έχουν ήδη εντάξει σε πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 μηνιαίων δόσεων χρέη τους, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως και την 31η-12-2023, είτε χωρίς άλλα νεότερα χρέη είτε μαζί με άλλα χρέη τους που έγιναν ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2024 και μετά, δεν θα έχουν δικαίωμα να βγουν από τις πάγιες αυτές ρυθμίσεις για τα χρέη τους που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως 31-12-2023, ώστε να τα εντάξουν στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
