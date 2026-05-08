Επίδομα παιδιού Α21: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή της 2ης δόσης

Κλείνει το απόγευμα της Παρασκευής η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 του επιδόματος παιδιού.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 18:00 και θα επανέλθει στις 29 Μαΐου 2026 στις 08:00.
  • Η πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος παιδιού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, μαζί με άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
  • Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η οριστική υποβολή και έγκριση της αίτησης Α21, με βάση τα δηλωθέντα εξαρτώμενα τέκνα και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
  • Η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω των στοιχείων σχολικής μονάδας και αριθμού μητρώου για την έγκριση της αίτησης.
  • Η υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος έτους είναι απαραίτητη για τον σωστό υπολογισμό του επιδόματος και την ένταξη στην πληρωμή της δεύτερης δόσης.
Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 (επίδομα παιδιού) σήμερα Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 18:00, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληγλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ημερομηνία της πληρωμής

Να σημειωθεί πως η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (ΕΔΩ) είτε από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (ΕΔΩ), με την χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:

  • η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικό βήμα πριν από την υποβολή της αίτησης είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1), αφού το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώθηκαν στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Προσοχή: Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα ενημερώνεστε αν είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού.

Βήμα 1 - Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2025 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2024). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Βήμα 2 - Είσοδος

Μπαίνετε στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

Βήμα 3 - Συναίνεση

Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου. Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21).

Βήμα 4 - Συμπλήρωση Αίτησης

Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

Βήμα 5 - Σύνθεση Οικογένειας

Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία. Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.

Βήμα 6 - Επισημάνσεις & Δικαιολογητικά

Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού.

Βήμα 7 - Καταχώρηση και Υποβολή

Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της. Ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η μη οριστικοποιημένη αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν θα προχωρήσει η εκκαθάρισή της.

Ακύρωση Αίτησης

Αν μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώσετε πως υπάρχει λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε πατώντας [Οι Αιτήσεις Μου] / [Προβολή] / [Ακύρωση Αίτησης] και κατόπιν να εκκινήσετε νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) επιδόματος παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την αίτησή σας και δεν υποβάλετε οριστικά νέα, τότε ότι ποσό λάβατε βάσει της ακυρωθείσας αίτησης, θα θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθέν.

