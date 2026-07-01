Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Snapshot Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, διαχωρισμένες μεταξύ μη μισθωτών και μισθωτών συνταξιούχων.

Στις 28 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών και οι νέοι συνταξιούχοι του ΟΠΣ

ΕΦΚΑ, μαζί με τις αντίστοιχες επικουρικές.

Στις 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, οι επικουρικές τους, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου οι συντάξεις Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, και τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα, όπως ισχύει σε μόνιμη βάση τα τελευταία χρόνια, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι πληρώνονται στις 28 Ιουλίου

Έτσι, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 αναμένετια καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, καθώς και στους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Νέοι συνταξιούχοι από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (ν. 4387/2016)

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις.

Ποιοι πληρώνονται στις 30 Ιουλίου

Η δεύτερη καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μισθωτών.

Ειδικότερα, θα πληρωθούν:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΝΑΤ

Δημόσιο

Ταμεία Τραπεζών

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Όλα τα υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.