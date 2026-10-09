Όμιλος AKTOR: Ξεκινά κάλυψη η Ambrosia Capital, η τιμή-στόχος

Η Ambrosia βλέπει τον Όμιλο να εξελίσσεται σε ενοποιημένη πλατφόρμα υποδομών και ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

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Όμιλος AKTOR: Ξεκινά κάλυψη η Ambrosia Capital, η τιμή-στόχος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η Ambrosia Capital ξεκινά την κάλυψη του Ομίλου AKTOR με θετική σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 15 ευρώ ανά μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 64%.

Η Ambrosia βλέπει τον Όμιλο να εξελίσσεται σε ενοποιημένη πλατφόρμα υποδομών και ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης είναι οι παραχωρήσεις, οι ΑΠΕ και το LNG, ενώ η κατασκευή, με ανεκτέλεστο 4,5 δισ. ευρώ, παραμένει η ραχοκοκαλιά του Ομίλου. Προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA 444 εκατ. ευρώ το 2028 και 725 εκατ. ευρώ το 2031, πάνω από την καθοδήγηση της διοίκησης, κυρίως λόγω της εξαγοράς των Helector και Θαλής.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, όπως αναφέρει η Ambrosia, περίπου το 65% του μεσοπρόθεσμου στόχου EBITDA καλύπτεται ήδη από υφιστάμενες συμφωνίες και διαπραγματεύσεις σε προχωρημένο στάδιο. Επιπλέον, περίπου τα δύο τρίτα του επενδυτικού προγράμματος των 3 δισ. ευρώ αφορούν έργα που έχουν ήδη ανατεθεί ή υπογραφεί. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ και δανεισμού σε επίπεδο έργων.

Συνολικά, η Ambrosia εκτιμά ότι τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 25% την περίοδο 2025-2032.

Initiation report

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