Χρήστος Καρβέλας: Εντυπωσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Πως»

Ο Χρήστος Καρβέλας επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία, παρουσιάζοντας το νέο του single «Πώς», ένα τραγούδι που σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική περίοδο στην καλλιτεχνική του πορεία.

Με τη χαρακτηριστική λαϊκή του χροιά και τη βαθιά συναισθηματική ερμηνεία του, ο Χρήστος Καρβέλας δίνει ζωή σε ένα τραγούδι που μιλά για τον έρωτα, την απώλεια και τα αναπάντητα «γιατί» που αφήνει πίσω της μια σχέση.

Το «Πώς», σε μουσική του ίδιου του Χρήστου Καρβέλα και στίχους του Νικόλαου Καλαϊτζόγλου, αποτελεί μια σύγχρονη λαϊκή μπαλάντα που ξεχωρίζει για την αμεσότητα και το έντονο συναίσθημά της.

Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από την Καβάλα και το Αίγιο, ο Χρήστος Καρβέλας ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία.

Αυτοδίδακτος μουσικός, ξεκίνησε παίζοντας μπουζούκι, ενώ στη συνέχεια αφοσιώθηκε στην κιθάρα και το τουμπελέκι, διαμορφώνοντας τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε από την Πάτρα, όπου για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εργάστηκε ως DJ ελληνικής μουσικής, πριν ακολουθήσει τον δρόμο του τραγουδιστή, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Εβίτα Σερέτη, η Χαρούλα Λαμπράκη, η Ελένη Καρουσάκη, η Σαμπρίνα, ο Χρίστος Αντωνιάδης, ο Νίκος Μανιάτης, η Έλενα Γκρέκου και ο Σάκης Αρώνης, ενώ σήμερα ζει και δραστηριοποιείται στη Γερμανία, πραγματοποιώντας live εμφανίσεις σε ολόκληρη τη χώρα.