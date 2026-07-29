Οι περιοδείες του Μόντι στον Ινδο-Ειρηνικό και η δέσμευση για στρατηγικές συνεργασίες

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι πραγματοποίησε περιοδεία στον Ινδο-Ειρηνικό με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή.

Η Ινδία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία καθιερώνονται ως βασικοί εταίροι σε οικονομικές και στρατηγικές συνεργασίες στην περιοχή.

Στην Ινδονησία, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην άμυνα, τη θαλάσσια ασφάλεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας για τη σταθερότητα στον Ινδο-Ειρηνικό.

Στην Αυστραλία, συμφωνήθηκαν πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά και οι υποδομές, με έμφαση στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η επίσκεψη στη Νέα Ζηλανδία σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, με δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Snapshot powered by AI

Η πρόσφατη περιοδεία του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στον Ινδο-Ειρηνικό, με σταθμούς από τις Σεϋχέλλες έως την Ιαπωνία, την Ινδονησία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ανέδειξε τον ολοένα και πιο ενεργό στρατηγικό ρόλο της χώρας σε μια περιοχή που θεωρείται κομβική για τη διεθνή γεωπολιτική.

Η περιοχή αποτελεί επίσης κρίσιμο πυλώνα για τη θαλάσσια ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ η ναυτική στρατηγική της Ινδίας εκτείνεται από τις ανατολικές ακτές της Αφρικής έως τα νησιά του Ειρηνικού.

Το όραμα του Μόντι για τον Ινδο-Ειρηνικό συνδέεται άμεσα με την οικονομική ευημερία της Ινδίας, τα στρατηγικά της συμφέροντα και την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

Στρατηγικές συνεργασίες στον Ινδο-Ειρηνικό

Η Ινδία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θεωρούνται πλέον βασικοί εταίροι στο διαμορφούμενο πλέγμα οικονομικών και στρατηγικών συνεργασιών στην περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία είχε η επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού στη Νέα Ζηλανδία, καθώς ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη Ινδού ηγέτη στη χώρα έπειτα από σαράντα χρόνια.

Η περιοδεία του Μόντι ξεκίνησε από την Ινδονησία, όπου από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου πραγματοποίησε συνομιλίες στο Προεδρικό Μέγαρο Istana Merdeka με τον πρόεδρο της χώρας, Πραμπόβο Σουμπιάντο. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η αμυντική συνεργασία, η θαλάσσια ασφάλεια και η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου.

Στη συνέχεια, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ο Μόντι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε και τη γενική κυβερνήτη Σαμ Μόστιν, επισφραγίζοντας σημαντικές συμφωνίες στους τομείς της πράσινης ενέργειας και των κρίσιμων ορυκτών.

Ακολούθησε η επίσκεψή του στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, στις 10 και 11 Ιουλίου, όπου είχε διμερείς συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κρίστοφερ Λάξον με αντικείμενο το εμπόριο και την ασφάλεια.

Εμβάθυνση των σχέσεων με την Ινδονησία

Κατά τις συνομιλίες στην Τζακάρτα, οι δύο ηγέτες επικεντρώθηκαν στην πολιτική συνεργασία, την άμυνα και την ασφάλεια, τη θαλάσσια συνεργασία, το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονταν επίσης η ψηφιακή οικονομία, η επιστήμη και η τεχνολογία, το διάστημα, τα κρίσιμα ορυκτά, η ενέργεια και η γεωργία.

«Είμαστε δύο από τις μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο. Οι συνεργασίες μας θα αποφέρουν οφέλη σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Από την πλευρά του, ο Ναρέντρα Μόντι, μιλώντας στο Κοινοβούλιο της Ινδονησίας, τόνισε ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για την προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας στον Ινδικό Ωκεανό.

«Η συνεργασία μας δεν είναι απλώς μια σχέση μεταξύ δύο κρατών. Είναι μια δέσμευση εμπιστοσύνης για τη σταθερότητα στον Ινδο-Ειρηνικό, για την ενίσχυση του Παγκόσμιου Νότου και για ένα κοινό μέλλον του κόσμου», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι η οικονομική και εμπορική συνεργασία παραμένει βασικός πυλώνας των διαρκώς αναπτυσσόμενων σχέσεων μεταξύ Ινδίας και Ινδονησίας.

Πράσινη ενέργεια και εφοδιαστικές αλυσίδες

Στην Αυστραλία, ο Μόντι κάλεσε σε ακόμη στενότερη συνεργασία στους τομείς της καθαρής ενέργειας, των υποδομών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Μιλώντας στο India-Australia CEO Forum και στην εκδήλωση Economic Roadmap Business Reception, υπογράμμισε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένη αβεβαιότητα, διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ενεργειακή κρίση.

«Σε μια τέτοια συγκυρία, είναι φυσικό αλλά και αναγκαίο η Ινδία και η Αυστραλία να προχωρήσουν ως φυσικοί και αξιόπιστοι εταίροι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο μελλοντικής συνεργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και των δύο χωρών», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, σημείωσε ότι οι σχέσεις Αυστραλίας και Ινδίας δεν υπήρξαν ποτέ πιο σημαντικές.

«Η συνεργασία μας προάγει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στον Ινδο-Ειρηνικό. Προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση της βαθιάς εταιρικής σχέσης μεταξύ Αυστραλίας και Ινδίας», δήλωσε.

Νέα εποχή στις σχέσεις με τη Νέα Ζηλανδία

Στη Νέα Ζηλανδία, ο Ναρέντρα Μόντι και ο Κρίστοφερ Λάξον δεσμεύτηκαν να αναβαθμίσουν τις διμερείς σχέσεις σε επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

«Αυτό σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μας. Η κοινή και σταθερή μας πίστη στις δημοκρατικές αξίες δημιουργεί ένα φυσικό πλαίσιο εμπιστοσύνης, ώστε η Ινδία και η Νέα Ζηλανδία να προχωρήσουν μαζί», δήλωσε ο Μόντι.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας χαρακτήρισε την επίσκεψη «πραγματικά ιστορικό γεγονός» και «σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις Νέας Ζηλανδίας και Ινδίας».

Συνολικά, οι επαφές αυτές αποτυπώνουν τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας που βασίζεται στις επενδύσεις, τις προηγμένες τεχνολογίες και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, με κοινό παρονομαστή τα αλληλοσυμπληρούμενα συμφέροντα των χωρών του Ινδο-Ειρηνικού.