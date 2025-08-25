Σχολικός εκφοβισμός και social media: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός για την ψυχική υγεία

Τώρα όσο ποτέ άλλοτε, υπάρχει η ανάγκη για προσοντούχους επαγγελματίες στο χώρο, με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων

Σχολικός εκφοβισμός και social media: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός για την ψυχική υγεία
Τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού πληθαίνουν με ανησυχητικά ταχείς ρυθμούς. Το πλέον όμως ανησυχητικό είναι πως με τη ραγδαία ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ο σχολικός εκφοβισμός βγαίνει πλέον από τα στενά όρια ενός σχολικού συγκροτήματος και επεκτείνεται όλο και περισσότερο και στο διαδίκτυο.

Η αυξημένη χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων γενικότερα, ιδίως των νέων ηλικιών που εξοικειώνονται ταχύτατα με την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους, φαίνεται πως έχει ανοίξει μια κερκόπορτα, μέσα από την οποία ο σχολικός εκφοβισμός βρίσκει ψηφιακό πεδίο και παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η σχολική κοινότητα μεταφέρεται στο διαδίκτυο και μαζί της η κακοποίηση που στο ψηφιακό πλαίσιο πολλαπλασιάζεται, μεγεθύνοντας τον αντίκτυπό της στο άτομο που την υφίσταται. Αν και εικονική στη μορφή της, οι συνέπειές της είναι απόλυτα πραγματικές στην ψυχολογία ενός παιδιού ή ενός εφήβου.

Μια από τις μεγαλύτερες δεξαμενές για τους θύτες του εκφοβισμού είναι οι έφηβοι που έχουν μάθει να κοινωνικοποιούνται και να επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου. Η αλληλεπίδραση θύτη και θύματος παίρνει άλλες διαστάσεις, αφήνοντας μεγαλύτερο αποτύπωμα.

Ο ρόλος της ψυχολογίας

Ο σχολικός εκφοβισμός και οι διαδικτυακές του προεκτάσεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο πεδίο δράσης για την ψυχολογία. Πλέον οι ψυχολόγοι ασχολούνται όλο και περισσότερο με το bullying και αποτελούν πολύτιμους συμβούλους για το εκπαιδευτικό σύστημα, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Η συμβουλευτική σε επίπεδο τόσο της οικογένειας όσο και της σχολικής κοινότητας αναπτύσσεται διαρκώς, ενώ όλο και περισσότερα παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό οδηγούνται στο γραφείο του ψυχολόγου, για να μπορέσουν να πάρουν πίσω της ζωή τους και να αναπτύξουν τα απαιτούμενα εργαλεία αντίστασης.

Το πεδίο αυτό, από πλευράς εξειδίκευσης για τους επιστήμονες του κλάδου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διευρύνεται συνεχώς, αφού ο σχολικός εκφοβισμός και δη ο διαδικτυακός γιγαντώνεται με την ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, με την ανωνυμία που το διαδίκτυο προσφέρει, αλλά και με την ψευδαίσθηση πως όλα όσα συμβαίνουν εκεί δεν είναι πραγματικά. Συμβουλευτικά κέντρα για γονείς, ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνεδρίες για την οικογένεια και τα παιδιά-εφήβους βρίσκουν όλο και πιο πολύ χώρο και ρόλο.

Με έμφαση στην πρόληψη

Τώρα όσο ποτέ άλλοτε, υπάρχει η ανάγκη για προσοντούχους επαγγελματίες στο χώρο, με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Το online Μεταπτυχιακό στην Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου του EUC προσφέρει στους επαγγελματίες και σε όσους/ες επιθυμούν να εργαστούν με αυτές τις ηλικίες τις αναλυτικές δεξιότητες, τις πρακτικές εργασίας και τις ερευνητικές μεθόδους που απαιτούνται για την εξέλιξη του τομέα της ψυχικής υγείας.

Το Μεταπτυχιακό, παρέχει στους φοιτητές λεπτομερή γνώση των τάσεων πολιτικής και των καινοτόμων πρακτικών, ειδικά σχεδιασμένων για τα παιδιά, τους νέους, αλλά και τις οικογένειές τους. Προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση ως προληπτικό μέτρο, τα βασικά μαθήματα αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, ενώ ειδική μνεία γίνεται και στις ερευνητικές μεθόδους, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της ανάπτυξης της υγείας.

Υπό την επίβλεψη των έγκριτων ακαδημαϊκών του τμήματος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε εξειδικευμένη έρευνα, μέσω της οποίας ενισχύουν τις γνώσεις σε αυτό τον τόσο απαιτητικό -και πολύτιμο για την κοινωνία- τομέα. Οι απόφοιτοι, επιπλέον, είναι σε θέση να συμβάλουν στον σχεδιασμό στρατηγικών που προωθούν την ένταξη και την προστασία των παιδιών και των νέων σε διάφορους φορείς. Εναλλακτικά μπορούν να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς τομείς.

Για εγγραφές στα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έως 29 Αυγούστου παρέχεται ειδική μείωση διδάκτρων.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες.

Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με εξ αποστάσεως φοίτηση ΕΔΩ.

Σπουδές 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση του 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο admit@euc.ac.cy

