ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό καλούνται να προσέλθουν στη ΣΑΕΚ επιθυμίας τους, έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου από τις 9:00 έως τις 14:00, για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.
Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.
Στοιχεία επικοινωνίας των ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:
https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi
https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/site/contact
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
- Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́ Κύκλου) - όνομα αρχείου: apolititrio.pdf
- Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους - όνομα αρχείου: taytotita.pdf
- Βεβαίωση ΑΜΚΑ - όνομα αρχείου: amka.pdf
- Βεβαίωση ΑΦΜ - όνομα αρχείου: afm.pdf
- Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης - όνομα αρχείου: katastasi.pdf.
- Αποδεικτικά Ειδικών Περιπτώσεων (Πολυτέκνου, Τριτέκνου, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας) όνομα αρχείου: eidiki_periptosi.pdf.
Υπενθυμίζεται ότι οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ, ΑΕΙ).
Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η φοίτηση είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα (2 χρόνια) θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.
Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες του έτους κατάρτισης 2025-2026 είναι οι εξής:
- Βοηθός εργοθεραπείας
- Βοηθός ιατρικών εργαστήριων
- Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
- Βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας
- Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
- Βοηθός ραδιολογίας και ακτινολογίας
- Βοηθός φαρμακείου
- Βοηθός φυσικοθεραπευτή
- Γραμματέας ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών
- Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων
- Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου
- Ειδικός αισθητικής & τέχνης του μακιγιάζ
- Ειδικός θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων
- Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
- Μουσική τεχνολογία
- Στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών
- Στέλεχος διατροφής και διαιτολόγια
- Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας
- Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας
- Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού
- Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)
- Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου - φοροτεχνικού γραφείου
- Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
- Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
- Τέχνης φωτογραφίας
- Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας - καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής
- Τεχνικός αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής
- Τεχνικός αυτοματισμών
- Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνίων
- Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
- Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer-developer/video games)
- Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
- Τεχνικός λογισμικού Η/Υ
- Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
- Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου
- Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων
- Τεχνικός τεχνολογίας ενδύματος και υποδήματος - σχεδιαστής μόδας
- Τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων
- Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
- Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων