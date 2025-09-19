Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο για εγγραφές - Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα

Αλλάζει η διαδικασία εγγραφών των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, μία εβδομάδα μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Σύμφωνα με την οδηγία που έφθασε στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στα σχολεία ανά τη χώρα και η οποία φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, πλέον απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εκ μέρους των γονέων, ώστε να αποδεικνύεται η ανάγκη χρήσης του ολοημέρου.

Ολοήμερο: Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα

Με την οδηγία, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα:

σε οικογένειες όπου και οι δύο γονείς ή κηδεμόνες εργάζονται , καθώς και σε μονογονεϊκές οικογένειες ,

, καθώς και σε , σε περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος ,

, και τέλος, σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Έτσι, οι γονείς καλούνται τώρα να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά προς τις διευθύνσεις των σχολείων, που κατόπιν θα πρέπει να προβούν σε ανακατανομή των μαθητών στα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος – αφήνοντας, προφανώς, «εκτός» κάποια παιδιά.

Η ανάγκη διαχείρισης του ζητήματος προέκυψε από το γεγονός πως λόγω ελλείψεων εκπαιδευτικών και κενών στα σχολεία, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα στην πλήρη έκτασή του, σε πολλές σχολικές μονάδες. Προκειμένου λοιπόν να αποφασίζεται «τυχαία» το ποια τμήματα ολοημέρου θα λειτουργούν και ποια όχι, έως ότου καλυφθούν τα κενά με τη β΄ φάση διορισμών στο τέλος Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε η συγκεκριμένη οδηγία.

Πηγές του υπουργείου Παιδείας αναφέρουν πως η προσκόμιση δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολείων ήταν απαραίτητη έως και το 2020, όταν οι σχετικές οδηγίες τροποποιήθηκαν λόγω της πανδημίας και το ολοήμερο «άνοιξε» ώστε να μπορεί να υποδέχεται όλα τα παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο, ενώ αρχικά εγγράφονται πολλοί μαθητές, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα τμήματα λειτουργούν με ελάχιστους μαθητές - ή και καθόλου. Πλέον, κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει μία «προτεραιοποίηση των αναγκών», ώστε να υπάρξει διαχείριση του προβλήματος και να καλυφθούν οι οικογένειες μέχρι τη β’ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών, που αναμένεται περί το τέλος Σεπτεμβρίου.

Αλλαγές στο ολοήμερο: Αντιδρούν οι γονείς

Από την πλευρά τους οι Ενώσεις Γονέων εκφράζουν ανησυχία πως σκοπός του υπουργείου είναι να «κόψει» τμήματα και να αποφύγει περαιτέρω διορισμούς, ενώ καταγγέλλεται επιχείρηση αποκλεισμού μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα. Τονίζεται επίσης η αναστάτωση στους οικογενειακούς προγραμματισμούς, καθώς ενώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, οι γονείς χρειάζεται να βρουν άλλες λύσεις για τα παιδιά τους.

Υπενθυμίζεται ότι στο ολοήμερο πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία οι μαθητές εγγράφηκαν κατά τη λήξη της περασμένης σχολικής χρονιάς, βάσει δηλώσεων των γονέων τους. Τότε δεν ζητούνταν από το σχολείο κανένα άλλο δικαιολογητικό, πέραν της δήλωσης, όπου αναφερόταν, πέρα από τα στοιχεία του μαθητή και η ώρα αποχώρησης (14:55, 15:50 ή 17:30 για τα σχολεία όπου λειτουργεί το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα).

Διαβάστε επίσης