Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο για εγγραφές - Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα

Νέα οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών για την εγγραφή των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα  

Χρύσα Γρίβα

Δημοτικό σχολείο, ολοήμερο πρόγραμμα, υπουργείο Παιδείας
Αλλάζει η διαδικασία εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων
Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλάζει η διαδικασία εγγραφών των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, μία εβδομάδα μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Σύμφωνα με την οδηγία που έφθασε στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στα σχολεία ανά τη χώρα και η οποία φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, πλέον απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εκ μέρους των γονέων, ώστε να αποδεικνύεται η ανάγκη χρήσης του ολοημέρου.

Ολοήμερο: Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα

Με την οδηγία, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα:

  • σε οικογένειες όπου και οι δύο γονείς ή κηδεμόνες εργάζονται, καθώς και σε μονογονεϊκές οικογένειες,
  • σε περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος,
  • και τέλος, σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Έτσι, οι γονείς καλούνται τώρα να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά προς τις διευθύνσεις των σχολείων, που κατόπιν θα πρέπει να προβούν σε ανακατανομή των μαθητών στα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος – αφήνοντας, προφανώς, «εκτός» κάποια παιδιά.

odigia-ypoyrgeio-paideias.jpg

Η ανάγκη διαχείρισης του ζητήματος προέκυψε από το γεγονός πως λόγω ελλείψεων εκπαιδευτικών και κενών στα σχολεία, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα στην πλήρη έκτασή του, σε πολλές σχολικές μονάδες. Προκειμένου λοιπόν να αποφασίζεται «τυχαία» το ποια τμήματα ολοημέρου θα λειτουργούν και ποια όχι, έως ότου καλυφθούν τα κενά με τη β΄ φάση διορισμών στο τέλος Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε η συγκεκριμένη οδηγία.

Πηγές του υπουργείου Παιδείας αναφέρουν πως η προσκόμιση δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολείων ήταν απαραίτητη έως και το 2020, όταν οι σχετικές οδηγίες τροποποιήθηκαν λόγω της πανδημίας και το ολοήμερο «άνοιξε» ώστε να μπορεί να υποδέχεται όλα τα παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο, ενώ αρχικά εγγράφονται πολλοί μαθητές, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα τμήματα λειτουργούν με ελάχιστους μαθητές - ή και καθόλου. Πλέον, κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει μία «προτεραιοποίηση των αναγκών», ώστε να υπάρξει διαχείριση του προβλήματος και να καλυφθούν οι οικογένειες μέχρι τη β’ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών, που αναμένεται περί το τέλος Σεπτεμβρίου.

Αλλαγές στο ολοήμερο: Αντιδρούν οι γονείς

Από την πλευρά τους οι Ενώσεις Γονέων εκφράζουν ανησυχία πως σκοπός του υπουργείου είναι να «κόψει» τμήματα και να αποφύγει περαιτέρω διορισμούς, ενώ καταγγέλλεται επιχείρηση αποκλεισμού μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα. Τονίζεται επίσης η αναστάτωση στους οικογενειακούς προγραμματισμούς, καθώς ενώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, οι γονείς χρειάζεται να βρουν άλλες λύσεις για τα παιδιά τους.

Υπενθυμίζεται ότι στο ολοήμερο πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία οι μαθητές εγγράφηκαν κατά τη λήξη της περασμένης σχολικής χρονιάς, βάσει δηλώσεων των γονέων τους. Τότε δεν ζητούνταν από το σχολείο κανένα άλλο δικαιολογητικό, πέραν της δήλωσης, όπου αναφερόταν, πέρα από τα στοιχεία του μαθητή και η ώρα αποχώρησης (14:55, 15:50 ή 17:30 για τα σχολεία όπου λειτουργεί το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50LIFESTYLE

Η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα - Η έκπληξη της Τζένιφερ Άνιστον

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ έχουν τηλεφωνική συνομιλία για Tik Tok και δασμούς

17:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Ρήγας Φεραίος, ο Patrick Henry και το δίλημμα της Παλαιστίνης

17:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Nova: Αποχαιρετά τον αξεπέραστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τις εμβληματικές ταινίες «Το Κεντρί» και «Η Καταδίωξη»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρίντα Κάλο: Στο σφυρί το «Όνειρο» - Ο πίνακας-σύμβολο που μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκατ. δολάρια

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Εξελέγη ο Χαρακόπουλος γενικός γραμματέας της ΚΟ - Τι είπαν οι βουλευτές στον Μητσοτάκη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι - Ήχησε το 112

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα κόντεψε να χάσει το σπίτι της για χρέος 1.400 ευρώ σε πιστωτική κάρτα

17:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στήριξη Φουρλάνι σε Τεντόγκου: «Γίγαντας αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας των ΜΑΤ έριξε σφαλιάρα σε συνάδελφό του στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Εσθονία: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

17:10LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Ο δολοφόνος του Πέτρου κυκλοφορεί ελεύθερος και σκορπά φόβο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αττική Οδό: Φωτιά σε όχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

17:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: «Κατεβάζει τον πήχη» για την ανάπτυξη

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκκένωσαν την πόλη - Εκτίμηση των IDF

16:55ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σημαντικό deal για μετάδοση αγώνων σε Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική για την παρουσία του λύκου- Οδηγίες στους πολίτες από την Περιφέρεια

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο 54χρονος, φέρει 60% εγκαύματα – Μία σύλληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι - Ήχησε το 112

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Εσθονία: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

16:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο για εγγραφές - Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα - Δείτε εικόνες και βίντεο

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα κόντεψε να χάσει το σπίτι της για χρέος 1.400 ευρώ σε πιστωτική κάρτα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζόελ Μος: Πέθανε ο θρυλικός παραγωγός του Χόλιγουντ

12:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρίντα Κάλο: Στο σφυρί το «Όνειρο» - Ο πίνακας-σύμβολο που μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκατ. δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ