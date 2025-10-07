Σοφία Ζαχαράκη: Εγκαινίασε το ΚΕΔΑΣΥ στην Κέρκυρα - Συναντήσεις με μαθητές, φοιτητές και καθηγητές

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εγκαινίασε χθες, μαζί με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, το νέο, σύγχρονο κτήριο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) στην Κέρκυρα. Η μεταστέγαση, που έγινε τον Ιούλιο, εξυπηρετεί πλέον πάνω από 1.000 οικογένειες.

Ενίσχυση των δομών υποστήριξης

Στον χαιρετισμό της, η υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση των υπηρεσιών του ΚΕΔΑΣΥ μέσω της δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας για τα αιτήματα αξιολόγησης και της ένταξης εννέα νέων διαγνωστικών εργαλείων με παράλληλη προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Κατά την επίσκεψή της στο 7ο Γυμνάσιο και το Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η κα Ζαχαράκη τόνισε τον μεγάλο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών φέτος (που αναμένεται να ξεπεράσει τις 40.000), ενώ αναφέρθηκε στη σχολική στέγη, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαρκή συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και την αναζήτηση κατάλληλων χώρων και χρηματοδοτικών λύσεων.

Επαφές με όλες τις βαθμίδες

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Σοφία Ζαχαράκη είχε συναντήσεις και επαφές με:

Τον Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο , ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό του νέου ΚΕΔΑΣΥ, όπου εξήρε την αγαστή συνεργασία Εκκλησίας και Υπουργείου.

Τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλώρο , όπου συνομίλησε και ξεναγήθηκε από φοιτητές.

Εκπροσώπους συλλόγων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης, συζητώντας τα προβλήματα του χώρου.

Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, και τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένο.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσία της σε συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας, στο Παλαιό Φρούριο.

