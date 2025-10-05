Υπουργείο Παιδείας: Υποδέχεται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα στις κατασκηνώσεις για ξεκούραση

Μεγάλη ανταπόκριση από την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα - «Είναι μια ανάσα ποιοτικού χρόνου, μακριά από το δύσκολο έργο», τονίζουν οι φιλοξενούμενοι

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Υπουργείο Παιδείας: Υποδέχεται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα στις κατασκηνώσεις για ξεκούραση
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία κίνηση έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προσφέρει δωρεάν διακοπές στους πυροσβέστες και τις οικογένειές τους.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2025, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη την Ελλάδα φιλοξενείται στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας στη Νέα Μάκρη. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των Υπουργών Σοφίας Ζαχαράκη και Γιάννη Κεφαλογιάννη στις 17 Σεπτεμβρίου.

Μεγάλη ανταπόκριση από όλη την επικράτεια

Η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία υπήρξε άμεση. Στις εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν 120 οικίσκους από τους συνολικά 214 που παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτό, φιλοξενούνται πυροσβέστες από την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η κίνηση αυτή αφορά και τους εθελοντές πυροσβέστες, τονίζοντας την ολιστική προσέγγιση του προγράμματος.

«Μια ανάσα ξεκούρασης»

Οι φιλοξενούμενοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ευκαιρία που τους δόθηκε να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τις οικογένειές τους μετά το πέρας της δύσκολης αντιπυρικής περιόδου.

«Για εμένα, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, είναι πραγματικά μια ανάσα ξεκούρασης, ξενοιασιάς, παιχνιδιού και όμορφου ποιοτικού χρόνου, από το δύσκολο έργο της αντιπυρικής περιόδου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πυροσβέστης Ηρακλής Πετρομανωλάκης από την 3η ΕΜΟΔΕ Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο πύραρχος Παναγιώτης Μπαλτάς, υποδιοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αθήνας, σημείωσε: «Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική για εμάς, που τους καλοκαιρινούς μήνες είμαστε μακριά από τα παιδιά μας».

Τη σημασία της πρωτοβουλίας υπογράμμισε και η εθελόντρια πυροσβέστρια Σταματία Φουσιανή: «Μας έδωσε τη δυνατότητα να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου υπήρξε ανεξάντλητο παιχνίδι, με το μαγικό χαρακτηριστικό ότι το ζήσαμε μέσα στη φύση».

Ο υπαρχιπυροσβέστης Αντώνιος Κιάφας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτόχωρου εξέφρασε την ευχή «να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν περισσότερες οικογένειες συναδέλφων».

Από το Υπουργείο Παιδείας, η πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται ως «κίνηση ελάχιστης αναγνώρισης της προσφοράς» και ως μία «νέα πρακτική στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ενδυνάμωσης των δεσμών συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων».

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

09:24LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυρετός» υπολογισμών στο Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown», λέει ο Χρήστος Κέλλας

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Μία ανάσα ξεκούρασης: Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας υποδέχονται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

08:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ