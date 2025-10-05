Υπουργείο Παιδείας: Υποδέχεται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα στις κατασκηνώσεις για ξεκούραση

Σε μία κίνηση έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προσφέρει δωρεάν διακοπές στους πυροσβέστες και τις οικογένειές τους.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2025, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη την Ελλάδα φιλοξενείται στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας στη Νέα Μάκρη. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των Υπουργών Σοφίας Ζαχαράκη και Γιάννη Κεφαλογιάννη στις 17 Σεπτεμβρίου.

Μεγάλη ανταπόκριση από όλη την επικράτεια

Η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία υπήρξε άμεση. Στις εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν 120 οικίσκους από τους συνολικά 214 που παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτό, φιλοξενούνται πυροσβέστες από την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η κίνηση αυτή αφορά και τους εθελοντές πυροσβέστες, τονίζοντας την ολιστική προσέγγιση του προγράμματος.

«Μια ανάσα ξεκούρασης»

Οι φιλοξενούμενοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ευκαιρία που τους δόθηκε να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τις οικογένειές τους μετά το πέρας της δύσκολης αντιπυρικής περιόδου.

«Για εμένα, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, είναι πραγματικά μια ανάσα ξεκούρασης, ξενοιασιάς, παιχνιδιού και όμορφου ποιοτικού χρόνου, από το δύσκολο έργο της αντιπυρικής περιόδου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πυροσβέστης Ηρακλής Πετρομανωλάκης από την 3η ΕΜΟΔΕ Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο πύραρχος Παναγιώτης Μπαλτάς, υποδιοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αθήνας, σημείωσε: «Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική για εμάς, που τους καλοκαιρινούς μήνες είμαστε μακριά από τα παιδιά μας».

Τη σημασία της πρωτοβουλίας υπογράμμισε και η εθελόντρια πυροσβέστρια Σταματία Φουσιανή: «Μας έδωσε τη δυνατότητα να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου υπήρξε ανεξάντλητο παιχνίδι, με το μαγικό χαρακτηριστικό ότι το ζήσαμε μέσα στη φύση».

Ο υπαρχιπυροσβέστης Αντώνιος Κιάφας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτόχωρου εξέφρασε την ευχή «να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν περισσότερες οικογένειες συναδέλφων».

Από το Υπουργείο Παιδείας, η πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται ως «κίνηση ελάχιστης αναγνώρισης της προσφοράς» και ως μία «νέα πρακτική στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ενδυνάμωσης των δεσμών συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων».

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

