Ζαχαράκη: Με 1,8 εκατ. από το υπουργείο Παιδείας αγοράστηκε το κτίριο της νέας εστίας του ΔΙΠΑΕ

Στη Σίνδο εγκαινιάστηκαν σήμερα οι νέες φοιτητικές εστίες και το γυμναστήριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του υφυπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης Νίκου Παπαϊωάννου.

Οι εστίες στεγάζονται σε ανακαινισμένο ξενοδοχείο κοντά στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη και διαθέτουν 110 δωμάτια — κυρίως μονόκλινα, πλήρως εξοπλισμένα με γραφεία, κουζίνα και μπάνιο. Από τον Δεκέμβριο θα φιλοξενούν περίπου 180 φοιτητές, με κριτήρια κοινωνικοοικονομικά. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με πάνω από 1,8 εκατ. ευρώ.

Η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε τις εστίες «ένα νέο σπίτι για δεκάδες φοιτητές», υπογραμμίζοντας τη σημασία της φοιτητικής μέριμνας που προσφέρει στέγη, σίτιση, ασφάλεια και ποιοτικές δραστηριότητες. Ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζουν την περιοχή και ενισχύουν τον διεθνοποιημένο χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Ο πρύτανης Σταμάτης Αγγελόπουλος σημείωσε ότι η αγορά του ξενοδοχείου αποτελεί παράδειγμα καλής συνεργασίας με το Υπουργείο και ανακοίνωσε σχέδια για νέες εστίες στις Σέρρες, καθώς και την ανακαίνιση ακόμη 250 δωματίων στη Σίνδο.

Παράλληλα, παραδόθηκε σε χρήση το πανεπιστημιακό γυμναστήριο χωρητικότητας 1.000 θεατών, έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων λόγω αδειοδοτήσεων. Θα φιλοξενεί ατομικά και ομαδικά αθλήματα, ενώ μέσω συνεργασίας με τον Δήμο θα είναι ανοιχτό και στην τοπική κοινωνία. «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, επισημαίνοντας τη σύνδεση εκπαίδευσης και άθλησης.

Στην τελετή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς, ενώ υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο ΔΙΠΑΕ και τον Δήμο Δέλτα για τη χρήση και συντήρηση του γυμναστηρίου.