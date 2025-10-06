Έρχονται νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για κάλυψη κενών στα σχολεία

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

Περίπου 400 άτομα από τους συνολικά 11.001 που προσλήφθηκαν στη Β' φάση (9.445 στη Γενική/Ειδική Αγωγή και 1.556 ΕΕΠ/ΕΒΠ) δεν παρουσιάστηκαν στα σχολεία για να αναλάβουν υπηρεσία, αφήνοντας κενές θέσεις.

Άμεση κάλυψη των κενών

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε εντολή για την άμεση κάλυψη αυτών των θέσεων. Συγκεκριμένα:

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να καταγράψουν και να υποδείξουν τις κενές θέσεις έως την ερχόμενη Τετάρτη .

Οι νέες προσλήψεις (που αποτελούν αναπληρώσεις της Β' φάσης και όχι Γ' φάσης) αναμένεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή.

Παράλληλα, την Παρασκευή (3 Οκτωβρίου) το Υπουργείο Παιδείας είχε ανακοινώσει ανάκληση και άμεση αναπλήρωση δύο εκπαιδευτικών σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Η απόφαση αφορούσε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ06, των οποίων η πρόσληψη ανακλήθηκε επειδή δεν παρουσιάστηκαν. Οι δύο νέοι προσωρινοί αναπληρωτές των ίδιων κλάδων καλούνται να παρουσιαστούν στα αντίστοιχα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025 έως και την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025.

