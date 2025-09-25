Προσλήψεις 1.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε σήμερα (25/09) ανακοίνωση για προσλήψεις 1.556 μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού για το διδακτικό έτος 2025 – 2026.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι «προσλαμβάνονται 1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025 – 2026 ως εξής:

Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 352.

Στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (παράλληλη) → 824.

Στα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 270

Στα Σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 60

Στις τάξεις υποδοχής ΖΕΠ → 50».

Σημειώνεται πως οι προσλαμβανόμενοι / –ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Στη συγκεκριμένη διεύθυνση, έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.