Σήμερα οι ανακοινώσεις για την πρόσληψη 11.000 εκπαιδευτικών που ως αναπληρωτών

Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, μετά το μεσημέρι, αναμένεται η ανακοίνωση των ονομάτων των 11.000 εκπαιδευτικών που προσλαμβάλανονται ως αναπληρωτές, από το υπουργείο Παιδείας.
Αύριο Παρασκευή, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ανακοινώσουν ποια κενά απομένουν ανά σχολείο.
Τρεις ημέρες μετά οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν τα σχολεία προτίμησης της τοποθέτησής τους και την επομένη θα γίνει η τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες.
Εκτιμάται πως το διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πράξεις ανάληψης καθηκόντων από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
