Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

Ο αναπληρωτής καθηγητής φυσικής Μιχάλης Πεταυράκης έζησε μία απίστευτη περιπέτεια λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως αποκάλυψε στο Newsbomb, έμαθε πριν τον Αγιασμό ότι είχε σταλεί σε λάθος νησί, αναγκάζοντάς τον να αναπροσαρμόσει βιαστικά τα σχέδιά του και να καλύψει ο ίδιος τα έξοδά του.

Αντί να τοποθετηθεί στην Τήλο όπως προέβλεπε η πρόσληψή του, έλαβε τηλεφώνημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που του ανέφερε: «Χίλια συγγνώμη, έγινε λάθος. Έπρεπε να πάτε στη Λέρο, όχι στην Τήλο». Ο ίδιος αναγκάστηκε να πάρει το πλοίο για τη Λέρο την επόμενη ημέρα, πληρώνοντας ο ίδιος το εισιτήριο.

Η ιστορία ξεκίνησε νωρίτερα. Την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, ο εκπαιδευτικός είχε λάβει το πρώτο μήνυμα στο κινητό του: «Η πρόσληψή σας: Δ. Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Δηλώστε ΣΧ. Μονάδες στο ΟΠΣΥΔ έως 8/9».

Το πρώτο μήνυμα που έλαβε ο εκπαιδευτικός στις 04/09/2025

Τρεις μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, έλαβε δεύτερο μήνυμα που έλεγε: «Ανάληψη υπηρεσίας σε ημερήσιο γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Τήλου».

Το δεύτερο μήνυμα που έλαβε ο εκπαιδευτικός Μιχάλης Πεταυράκης την Τρίτη 09/09/2025.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Μιχάλης Πεταυράκης εξήγησε τη διαδικασία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές: «Ο κάθε εκπαιδευτικός είναι στη διάθεση της διεύθυνσης ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, για να βρεθεί οπουδήποτε στην ίδια Περιφέρεια. Αυτό που μου είπαν είναι ότι το περιστατικό που συνέβη σε εμένα ήταν από λάθος».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Μου είπαν ότι ακόμα κι αν έχεις εγκατασταθεί σε ένα μέρος για έναν μήνα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό στη μέση της χρονιάς, τότε μπορεί να δεχθείς τηλεφώνημα για να μεταβείς αλλού, χωρίς αποζημίωση. Σου λένε απλά “πρέπει να πας”, όσο πιο γρήγορα γίνεται, και αυτό θεωρείται φυσιολογικό. Δεν ζητάνε προκαταβολές ή κάτι άλλο. Όταν δηλώνεις μια νησιωτική περιφέρεια, πρέπει να είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο».

Το Γυμνάσιο Σχολείο Τήλου

«Μπορεί να βρεθείς σε άλλο νησί χωρίς να το περιμένεις»

Ο εκπαιδευτικός τόνισε πως αυτό δεν αφορά μόνο τα αναμενόμενα «μετακινήσεις κοντά»: «Ακόμα και στην ίδια περιφέρεια, μπορεί να σου ζητηθεί να μεταβείς σε άλλο νησί που δεν είναι προσβάσιμο οδικώς, και αυτό θεωρείται φυσιολογικό. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις ήδη κανονίσει να πας σε ένα συγκεκριμένο νησί, να έχεις κλείσει σπίτι και ταξίδι, και τελευταία στιγμή να σου πουν “κάναμε λάθος”. Είναι απίστευτο, αλλά έτσι λειτουργεί».

Στην προσωπική του περίπτωση, εξήγησε, έγινε μπέρδεμα λόγω προγραμμάτων ειδικής αγωγής (ΕΣΠΑ): «Ενώ ήμουν στον πίνακα για ένα σχολείο με τμήμα ένταξης, το σχολείο δεν είχε τμήμα ένταξης και με τοποθέτησαν σε παράλληλη στήριξη. Δεν υπήρχε τρόπος να αλλάξουν τη θέση μου. Ακόμα και χωρίς λάθος, όταν προκύπτει ανάγκη, μπορεί κάποιος να σου ζητήσει να μεταβείς αλλού με τηλεφώνημα, χωρίς καμία αποζημίωση. Αν αρνηθείς, υπάρχει ποινή αποκλεισμού δύο χρόνων από τους πίνακες».

Ο κ. Πεταυράκης περιέγραψε πώς έμαθε το λάθος: «Στην περίπτωσή μου, έμαθα σχεδόν πριν τον Αγιασμό, στις 9 του μήνα, ενώ είχα ήδη προγραμματίσει το ταξίδι μου και είχα πάει ήδη στην Τήλο. Το μήνυμα που λαμβάνουμε δεν μας λέει ποιο συγκεκριμένο νησί θα πάμε, αλλά μόνο την περιφέρεια. Εγώ είχα δηλώσει τη Δωδεκάνησο, αλλά δεν ήξερα σε ποιο νησί θα τοποθετηθώ».

Ο εκπαιδευτικός Μιχάλης Πεταυράκης

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα ανοίγει στα τέλη Αυγούστου και οι αναπληρωτές δηλώνουν τις προτιμήσεις τους ανά περιοχή. Μετά από λίγες ημέρες γίνεται κλήρωση ή αλγοριθμική επιλογή για τα κενά της ειδικότητας: «Στην περίπτωσή μου, μου έβγαλε δύο κενά, στους Λειψούς και την Τήλο. Στις 9 του μήνα έλαβα το μήνυμα για το συγκεκριμένο σχολείο. Έκλεισα εισιτήριο και παρουσίασα τον εαυτό μου στο σχολείο την επόμενη μέρα. Τότε μου τηλεφώνησαν ξανά λέγοντας “κάναμε λάθος, φύγε”».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι τέτοιες καταστάσεις μπορούν να συμβούν ακόμα και μήνες μετά: «Όταν δηλώνεις νησιωτική περιοχή, πρέπει να το περιμένεις. Δεν υπάρχει επίσημο χαρτί ή αποζημίωση για έξοδα που προκύπτουν λόγω λάθους ή αλλαγής. Η ενημέρωση γίνεται τηλεφωνικά, χωρίς γραπτή απόδειξη, και η ποινή για μη συμμόρφωση είναι αποκλεισμός δύο ετών από τους πίνακες».

Τέλος, ο Μιχάλης Πεταυράκης τονίζει: «Δυστυχώς όλα αυτά συμβαίνουν, και η ευθύνη των εξόδων και της παρουσίας είναι αποκλειστικά του εκπαιδευτικού, ακόμα κι αν υπάρχει λάθος από την υπηρεσία».

«Μπορεί να ξεκινήσεις για κάπου, να πας αλλού και να είσαι αλλού τοποθετημένος»

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Πενταυράκης με ανάρτηση του στο TikTok είχε κάνει γνωστό το περιστατικό.

«Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα το ξέραμε. Το ότι κανείς δεν νοιάζεται πώς θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος» ακούγεται να λέει ο αναπληρωτής στο βίντεο που ανήρτησε.

Διαβάστε επίσης