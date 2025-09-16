Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

Ο εκπαιδευτικός Μιχάλης Πεταυράκης βρέθηκε αρχικά σε λάθος νησί, όπως αποκάλυψε στο Newsbomb, περιγράφοντας την περιπέτειά του μέχρι να φτάσει στο σχολείο όπου είχε διοριστεί ως αναπληρωτής καθηγητής φυσικής

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

Ο εκπαιδευτικός Μιχάλης Πεταυράκης 

ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αναπληρωτής καθηγητής φυσικής Μιχάλης Πεταυράκης έζησε μία απίστευτη περιπέτεια λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως αποκάλυψε στο Newsbomb, έμαθε πριν τον Αγιασμό ότι είχε σταλεί σε λάθος νησί, αναγκάζοντάς τον να αναπροσαρμόσει βιαστικά τα σχέδιά του και να καλύψει ο ίδιος τα έξοδά του.

Αντί να τοποθετηθεί στην Τήλο όπως προέβλεπε η πρόσληψή του, έλαβε τηλεφώνημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που του ανέφερε: «Χίλια συγγνώμη, έγινε λάθος. Έπρεπε να πάτε στη Λέρο, όχι στην Τήλο». Ο ίδιος αναγκάστηκε να πάρει το πλοίο για τη Λέρο την επόμενη ημέρα, πληρώνοντας ο ίδιος το εισιτήριο.

Η ιστορία ξεκίνησε νωρίτερα. Την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, ο εκπαιδευτικός είχε λάβει το πρώτο μήνυμα στο κινητό του: «Η πρόσληψή σας: Δ. Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Δηλώστε ΣΧ. Μονάδες στο ΟΠΣΥΔ έως 8/9».

ΜΝΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Το πρώτο μήνυμα που έλαβε ο εκπαιδευτικός στις 04/09/2025

Τρεις μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, έλαβε δεύτερο μήνυμα που έλεγε: «Ανάληψη υπηρεσίας σε ημερήσιο γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Τήλου».

ΜΝΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Το δεύτερο μήνυμα που έλαβε ο εκπαιδευτικός Μιχάλης Πεταυράκης την Τρίτη 09/09/2025.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Μιχάλης Πεταυράκης εξήγησε τη διαδικασία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές: «Ο κάθε εκπαιδευτικός είναι στη διάθεση της διεύθυνσης ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, για να βρεθεί οπουδήποτε στην ίδια Περιφέρεια. Αυτό που μου είπαν είναι ότι το περιστατικό που συνέβη σε εμένα ήταν από λάθος».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Μου είπαν ότι ακόμα κι αν έχεις εγκατασταθεί σε ένα μέρος για έναν μήνα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό στη μέση της χρονιάς, τότε μπορεί να δεχθείς τηλεφώνημα για να μεταβείς αλλού, χωρίς αποζημίωση. Σου λένε απλά “πρέπει να πας”, όσο πιο γρήγορα γίνεται, και αυτό θεωρείται φυσιολογικό. Δεν ζητάνε προκαταβολές ή κάτι άλλο. Όταν δηλώνεις μια νησιωτική περιφέρεια, πρέπει να είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο».

Λύκειο - ΓυμνάσιοΤήλου

Το Γυμνάσιο Σχολείο Τήλου

«Μπορεί να βρεθείς σε άλλο νησί χωρίς να το περιμένεις»

Ο εκπαιδευτικός τόνισε πως αυτό δεν αφορά μόνο τα αναμενόμενα «μετακινήσεις κοντά»: «Ακόμα και στην ίδια περιφέρεια, μπορεί να σου ζητηθεί να μεταβείς σε άλλο νησί που δεν είναι προσβάσιμο οδικώς, και αυτό θεωρείται φυσιολογικό. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις ήδη κανονίσει να πας σε ένα συγκεκριμένο νησί, να έχεις κλείσει σπίτι και ταξίδι, και τελευταία στιγμή να σου πουν “κάναμε λάθος”. Είναι απίστευτο, αλλά έτσι λειτουργεί».

Στην προσωπική του περίπτωση, εξήγησε, έγινε μπέρδεμα λόγω προγραμμάτων ειδικής αγωγής (ΕΣΠΑ): «Ενώ ήμουν στον πίνακα για ένα σχολείο με τμήμα ένταξης, το σχολείο δεν είχε τμήμα ένταξης και με τοποθέτησαν σε παράλληλη στήριξη. Δεν υπήρχε τρόπος να αλλάξουν τη θέση μου. Ακόμα και χωρίς λάθος, όταν προκύπτει ανάγκη, μπορεί κάποιος να σου ζητήσει να μεταβείς αλλού με τηλεφώνημα, χωρίς καμία αποζημίωση. Αν αρνηθείς, υπάρχει ποινή αποκλεισμού δύο χρόνων από τους πίνακες».

Ο κ. Πεταυράκης περιέγραψε πώς έμαθε το λάθος: «Στην περίπτωσή μου, έμαθα σχεδόν πριν τον Αγιασμό, στις 9 του μήνα, ενώ είχα ήδη προγραμματίσει το ταξίδι μου και είχα πάει ήδη στην Τήλο. Το μήνυμα που λαμβάνουμε δεν μας λέει ποιο συγκεκριμένο νησί θα πάμε, αλλά μόνο την περιφέρεια. Εγώ είχα δηλώσει τη Δωδεκάνησο, αλλά δεν ήξερα σε ποιο νησί θα τοποθετηθώ».

Μιχάλης Πεταυράκης

Ο εκπαιδευτικός Μιχάλης Πεταυράκης

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα ανοίγει στα τέλη Αυγούστου και οι αναπληρωτές δηλώνουν τις προτιμήσεις τους ανά περιοχή. Μετά από λίγες ημέρες γίνεται κλήρωση ή αλγοριθμική επιλογή για τα κενά της ειδικότητας: «Στην περίπτωσή μου, μου έβγαλε δύο κενά, στους Λειψούς και την Τήλο. Στις 9 του μήνα έλαβα το μήνυμα για το συγκεκριμένο σχολείο. Έκλεισα εισιτήριο και παρουσίασα τον εαυτό μου στο σχολείο την επόμενη μέρα. Τότε μου τηλεφώνησαν ξανά λέγοντας “κάναμε λάθος, φύγε”».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι τέτοιες καταστάσεις μπορούν να συμβούν ακόμα και μήνες μετά: «Όταν δηλώνεις νησιωτική περιοχή, πρέπει να το περιμένεις. Δεν υπάρχει επίσημο χαρτί ή αποζημίωση για έξοδα που προκύπτουν λόγω λάθους ή αλλαγής. Η ενημέρωση γίνεται τηλεφωνικά, χωρίς γραπτή απόδειξη, και η ποινή για μη συμμόρφωση είναι αποκλεισμός δύο ετών από τους πίνακες».

Τέλος, ο Μιχάλης Πεταυράκης τονίζει: «Δυστυχώς όλα αυτά συμβαίνουν, και η ευθύνη των εξόδων και της παρουσίας είναι αποκλειστικά του εκπαιδευτικού, ακόμα κι αν υπάρχει λάθος από την υπηρεσία».

sxoleio-paideia

«Μπορεί να ξεκινήσεις για κάπου, να πας αλλού και να είσαι αλλού τοποθετημένος»

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Πενταυράκης με ανάρτηση του στο TikTok είχε κάνει γνωστό το περιστατικό.

«Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα το ξέραμε. Το ότι κανείς δεν νοιάζεται πώς θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος» ακούγεται να λέει ο αναπληρωτής στο βίντεο που ανήρτησε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμεσονύχτιες αφίξεις στη Γαύδο: Δύο λέμβοι με 109 μετανάστες σε 4 ώρες

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Εκκίνηση στα «αστέρια» - Πότε παίζει ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

06:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Εθνικό Απολυτήριο: Ώρα για μια ουσιαστική αλλαγή στην εκπαίδευση;

06:36LIFESTYLE

Ο ΑΝΤ1 στη μάχη των σειρών – Οι πρεμιέρες και όσα θα δούμε

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αστροφυσικοί υπολόγισαν την απόσταση από πιθανούς «γείτονες» της ανθρωπότητας

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Γεωργιάδη κατά των Διεθνών Δικαστηρίων

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι 50αρηδες οι πραγματικοί «χαμένοι» της οικονομίας - Η άγνωστη Gen X πιο αδικημένη από όλες τις άλλες γενιές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας «αστυνομικός» άρπαξε λεφτά από 18χρονο στο κέντρο της Αθήνας

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο απόλυτος οδηγός – Πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί στην κυβέρνηση βλέπουν σχέδιο «κρυφών φόρων Ανδρουλάκη»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη σε όλη τη χώρα η Τρίτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικές επιδρομές στη νότια Ουκρανία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και εννέα τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι 50αρηδες οι πραγματικοί «χαμένοι» της οικονομίας - Η άγνωστη Gen X πιο αδικημένη από όλες τις άλλες γενιές

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Εκκίνηση στα «αστέρια» - Πότε παίζει ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

06:36LIFESTYLE

Ο ΑΝΤ1 στη μάχη των σειρών – Οι πρεμιέρες και όσα θα δούμε

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο απόλυτος οδηγός – Πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ