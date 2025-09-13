Από την τάξη στο χωράφι: Κρητικός συνταξιούχος εκπαιδευτικός καλλιεργεί 25 στρέμματα συκιάς
Ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός από τη Μεσαρά βρήκε την επιτυχία στην καλλιέργεια συκιάς, με 25 στρέμματα να αποδίδουν κέρδη
Μία αξιέπαινη ιστορία έρχεται στο φως από τη Μεσαρά της Κρήτης, όπου ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός τόλμησε να κάνει μία σημαντική στροφή στην επαγγελματική του πορεία.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
