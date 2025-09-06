Σχολεία: Οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τα ΦΕΚ για μόνιμο διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε η νέα σχολική χρονιά που αρχίζει 11 Σεπτεμβρίου, να μην έχει προβλήματα όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τα ΦΕΚ για μόνιμο διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλύπτοντας θέσεις τόσο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όσο και στη Γενική Εκπαίδευση, ενώ υπάρχει έγκριση και για 37.000 αναπληρωτές.

Οι νεοδιοριζόμενοι όφειλαν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 26 Αυγούστου 2025 έως και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Οδηγίες για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα εξής:

Oι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (για τους διοριζόμενους σε ΚΕΔΑΣΥ), από την Τρίτη 26 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Η φυσική παρουσία των νεοδιοριζόμενων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής (ή του Μουσικού Σχολείου) διορισμού τους ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΚΕΔΑΣΥ διορισμού τους είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας (αρ. 19 ν.3528/2007, Α΄26). Επιπροσθέτως, θέτουμε υπόψη σας ότι διοριζόμενοι/-ες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να μετακινηθούν για ανάληψη υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω εγκυμοσύνης/λοχείας, δύνανται να παρουσιαστούν σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, πλησίον του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, αφού προβούν στον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των ανωτέρω νεοδιοριζόμενων, παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, την πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Π.Ε. ή Δ.Ε. ή στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, όπου διορίζονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί.

Τα κενά στα σχολεία και οι αναπληρωτές

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα επικαιροποιήσουν τα κενά των σχολείων σε εκπαιδευτικούς και θα τα αποστείλουν στο Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με αυτά που έχουν δηλώσει οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας:

  • Στις 3 Σεπτεμβρίου εκδίδεται από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η εγκριτική απόφαση επί του αριθμού αναπληρωτών που θα προσληφθούν ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  • Στις 4 Σεπτεμβρίου γίνεται η ανακοίνωση των ονομάτων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές.
  • Στις 5 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα κενά, ανά σχολείο, από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

