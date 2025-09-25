Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

Οι αναλυτικοί πίνακες του υπουργείου Παιδείας

Newsbomb

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα
UNSPLASH.
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε απόψε (25/09) ότι για το διδακτικό έτος 2025 – 2026 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

– 3.418 εκπαιδευτικοί κλάδων / ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ).

– 3.041 εκπαιδευτικοί κλάδων / ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

– 673 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ).

– 2.206 εκπαιδευτικοί κλάδων / ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

– 92 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκαπέντε προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν σε αυτήν τη διεύθυνση, όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ακολουθούν οι πίνακες:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ

ΕΑΕ ΠΕ

ΕΑΕ ΔΕ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΕ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν - Διήρκεσε 2 ώρες και 18 λεπτά

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή ώρας: Πόσο επιβαρυντική είναι για τον οργανισμό μας - Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Εκτεταμένο rotation, οκτώ αλλαγές στην «πράσινη» ενδεκάδα

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανελέητος πόλεμος συμμοριών στον Ισημερινό: Νέα σφαγή σε φυλακή με 17 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θάνατος μυστήριο πρώην Ρώσου αξιωματούχου - Επικές αποδράσεις πριν βρεθεί νεκρός στην τουαλέτα του αρμενικού προξενείου

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - 4η η Πλεύση Ελευθερίας

20:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Ναυάγιο» με Ντιλικινά, δε δίνει τα λεφτά του buy out

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανασκευάζει τις δηλώσεις Ερντογάν για Τραμπ και ρίχνει την ευθύνη στο FOX

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Ο ξεχωριστός λόγος που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη τις επόμενες ημέρες

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

20:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Επιστολή 20 Αμερικανών βουλευτών: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν»

19:59ΥΓΕΙΑ

Είναι καλό για την καρδιά να τρώμε αυγά για πρωινό και πόσα

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Στη φυλακή στις 13 Οκτωβρίου για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας παραμένει ασύλληπτος και μιλά στην τηλεόραση – «Με στενοχωρεί όλο αυτό»

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Τραμπ: Η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί για επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πεδίο μάχης η Ουτρέχτη πριν το ματς με τη Λιόν – Σοβαρά επεισόδια στην πόλη

19:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έκτακτη σύσκεψη εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων σε βάση στη Βιρτζίνια με διαταγή Χέγκσεθ

19:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Windows 11: Η Microsoft επιτρέπει ξαφνικά αναβαθμίσεις για παλαιότερες συσκευές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35,και Patriot», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - 4η η Πλεύση Ελευθερίας

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Στη φυλακή στις 13 Οκτωβρίου για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι

20:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας παραμένει ασύλληπτος και μιλά στην τηλεόραση – «Με στενοχωρεί όλο αυτό»

19:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» έντονα φαινόμενα το Σάββατο

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανασκευάζει τις δηλώσεις Ερντογάν για Τραμπ και ρίχνει την ευθύνη στο FOX

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θάνατος μυστήριο πρώην Ρώσου αξιωματούχου - Επικές αποδράσεις πριν βρεθεί νεκρός στην τουαλέτα του αρμενικού προξενείου

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση του κωμικού Πάρι Ρούπου μετά το σάλο για τη σημαία: Δεν φοβόμαστε, ξέρετε πού θα μας βρείτε. Στις σκηνές

16:53LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους - Η ερωτική διαδρομή τους από το 1998

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Μητσοτάκης είχε την πρώτη συνάντηση με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ