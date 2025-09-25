Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε απόψε (25/09) ότι για το διδακτικό έτος 2025 – 2026 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

– 3.418 εκπαιδευτικοί κλάδων / ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ).

– 3.041 εκπαιδευτικοί κλάδων / ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

– 673 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ).

– 2.206 εκπαιδευτικοί κλάδων / ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

– 92 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκαπέντε προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν σε αυτήν τη διεύθυνση, όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ακολουθούν οι πίνακες:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ

ΕΑΕ ΠΕ

ΕΑΕ ΔΕ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΕ