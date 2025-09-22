Σχολεία: Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Κώστας Βλάσης, μίλησε μεταξύ άλλων για τους χιλιάδες διορισμούς, τα κενά που ακόμη υπάρχουν στα σχολεία αλλά και τις άδειες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη «Βεργίνα Τηλεόραση».

Ακόμη, ο κ. Βλάσης αποκάλυψε ακόμη ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση για τα Κέντρα Μελέτης.

Το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια

«Από 1η Σεπτεμβρίου, οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν και ήταν στις αίθουσες, κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι από το 2020 έως κι εφέτος έχουν διοριστεί περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί», είπε ο κ. Βλάσης, εξηγώντας ότι στις αρχές Σεπτέμβρη «ήρθε και το πρώτο κύμα των αναπληρωτών. Περισσότεροι από 24.000 αναπληρωτές διορίστηκαν για να αντιμετωπιστούν τα κενά».

«Κενά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν», παραδέχτηκε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πολλοί από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς «δεν κάνουν αποδοχή του διορισμού ή ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή παράταση συνήθως μικρή για τον χρόνο ορκωμοσίας τους κι άλλοι για σοβαρότερους λόγους» με αποτέλεσμα «σχεδόν το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν εφέτος να έχει πάρει κατευθείαν άδεια (ανατροφής τέκνου, κύησης, επαπειλούμενης κύησης κ.ά.)».

«Σ’ έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 6. Σε άλλο μικρό νησί, διορίστηκε νηπιαγωγός που πήρε αμέσως άδεια κι εμείς στείλαμε έναν άλλο για να μη μείνουν χωρίς νηπιαγωγό τα παιδιά», αποκάλυψε ο κ. Βλάσης.

Πρόκειται για «δύσκολη εξίσωση», υποστήριξε. «Αλλιώς υπολογίζουμε κι αλλιώς μας έρχονται κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Μέχρι την Πέμπτη, πάντως, θα προχωρήσουμε στο β’ κύμα διορισμού αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών για να καλύψουμε τα κενά», όπως τόνισε.

«Πιστεύουμε στην αξία και τη δυναμική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάνουμε ότι μπορούμε για να την αναβαθμίσουμε και να αυξήσουμε τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας», σημείωσε ο κ. Βλάσης, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αλλάξει το να είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση επιλογή του παιδιού όταν δεν καταφέρνει να πετύχει σε κάποιο πανεπιστήμιο.

«Βλέπουμε πολλά επαγγέλματα που προκύπτουν από ανώτατα πανεπιστήμια που είναι καλές σπουδές με ωραία πτυχία που δεν έχουν όμως επαγγελματική αποκατάσταση. Δυσκολότερα θα βρει δουλειά ο φιλόλογος ή ο θεολόγος από τον ηλεκτροσυγκολλητή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολύ ελκυστικά επαγγέλματα που περιμένουν να βρουν εξειδικευμένους επαγγελματίες πληρώνοντας μάλιστα αδρά, πάνω από 3.000 ευρώ μισθό τον μήνα· επενδύουμε σ’ αυτό. Θέλουμε να έχουμε εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό», συμπλήρωσε.

Μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθει νομοθετική ρύθμιση για τα Κέντρα Μελέτης

«Υπάρχει πράγματι νομικό κενό» παραδέχτηκε ο κ. Βλάσης όταν ρωτήθηκε για τα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν σήμερα χωρίς θεσμικό πλαίσιο και επίσημη εποπτεία. Όπως είπε, αυτήν τη στιγμή γίνεται όλη η συλλογή πληροφοριών, προκειμένου η υπουργός να νομοθετήσει. «Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα έρθει για ψήφιση», προανήγγειλε.

