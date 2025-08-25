Μαρινάκης: Ολοκληρώθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία
Έπειτα από διακοπή αρκετών ημερών η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, επιστρέφει.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού σε σχολείο στου Ζωγράφου, τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί παιδιών στα σχολεία. «Οι διορισμοί αυτοί προστίθενται στους 38.500 που έχουν γίνει από το 2019», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
