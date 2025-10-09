Τι αλλάζει στις εξετάσεις στο Λύκειο - Πότε είναι υποχρεωτική και η προφορική διαδικασία

Αλλάζει το σύστημα προαγωγής και απόλυσης για τους μαθητές του λυκείου. Σύμφωνα με ρύθμιση στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις Επαγγελματικές Ακαδημίες, που συζητείται στη Βουλή, οι μαθητές των Α΄ και Β' τάξεων του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον γενικό μέσο όρο 10 παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου όχι μόνο σε γραπτές αλλά και σε προφορικές εξετάσεις.

Αν και τότε δεν έχει επιτευχθεί ο ΓΜΟ, επαναλαμβάνεται η φοίτηση. Σε ό,τι αφορά τη Γ' Λυκείου, για πρώτη φορά οι μαθητές - όπως αναφέρει η Απογευματινή - που μένουν στην ίδια τάξη δεν είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους αλλά μόνο να λάβουν μέρος σε απολυτήριες εξετάσεις επόμενων ετών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Γ' Λυκείου δίνουν πρώτα σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο και αν αποτύχουν έχουν δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο. Αν και τότε αποτύχουν να συγκεντρώσουν τον ΓΜΟ, είτε επαναλαμβάνουν τη φοίτηση είτε συμμετέχουν σε απολυτήριες εξετάσεις επόμενων ετών. Στη Γ' Λυκείου στα μαθήματα της Ομάδας Α' οι εξετάσεις γίνονται με συνδυασμό προφορικής και γραπτής εξέτασης και στα μαθήματα της Ομάδας Β' μόνο προφορικά.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από 10 για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.

Ο βαθμός της εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β' οι εξετάσεις είναι προφορικές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο διευθυντής ως πρόεδρος και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.