Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 284 + 127 εκπαιδευτικών - Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Συνολικά 411 νέες προσλήψεις ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2025-2026, καλύπτοντας λειτουργικά κενά που προέκυψαν από παραιτήσεις ή μη αναλήψεις υπηρεσίας. Πρόκειται για 284 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 127 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, που θα τοποθετηθούν σε σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής σε όλη τη χώρα, με ανάληψη υπηρεσίας από 14 έως 15 Οκτωβρίου.

Η πρώτη φάση των προσλήψεων αφορά 284 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026

Αναλυτικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα προσληφθούν:

17 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και 100 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση :

10 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

Επτά εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων. Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας προσωρινός αναπληρωτής κλάδου ΠΕ83.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.

Ακόμη σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις 127 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2025-2026

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ακόμη ότι προσλαμβάνονται 127 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών ως εξής:

31 Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( ΣΜΕΑΕ )

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( ) 73 Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη ( παράλληλη )

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη ( ) 11 Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ( ΚΕΔΑΣΥ )

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ( ) Οκτώ Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ( ΣΔΕΥ ) στα ΚΕΔΑΣΥ

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ( ) στα ΚΕΔΑΣΥ Τέσσερις Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.

