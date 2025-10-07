Νέα άνοδος για το μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας: 14.116 διαθέσιμες θέσεις για το 2025–2026

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας καταγράφει φέτος το πιο δυναμικό του ξεκίνημα, με τις διαθέσιμες θέσεις για το 2025–2026 να φτάνουν τις 14.116, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι.

Η καθοριστική συμβολή του ιδιωτικού τομέα

Η μεγάλη ώθηση προέρχεται ξεκάθαρα από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα του θεσμού:

10.199 θέσεις προσφέρθηκαν από 6.256 επιχειρήσεις , καλύπτοντας το 72% του συνόλου.

Η συμμετοχή των εταιρειών κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 40% μέσα σε έναν χρόνο, δείχνοντας την έμπρακτη στήριξη της αγοράς εργασίας στη Μαθητεία ως ουσιαστικό κανάλι πρόσληψης νέων.

Ο δημόσιος τομέας συνέβαλε με 3.917 θέσεις από 271 φορείς.

Στρατηγική γέφυρα με στέρεες βάσεις

Με τη χρηματοδότηση να αυξάνεται στα 182,1 εκατομμύρια ευρώ, ο θεσμός της Μαθητείας αποκτά στέρεες βάσεις και παγιώνεται ως στρατηγική γέφυρα που συνδέει αποτελεσματικά την εκπαίδευση με τον επαγγελματικό στίβο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις για την ουσιαστική τους συμβολή, καθώς και στους εκπαιδευτικούς, Συντονιστές και Υπευθύνους ΔΔΕ για την πολύτιμη υποστήριξη και προώθηση του θεσμού.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θέσεων για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 2025-2026, επιβεβαιώνει ότι η Μαθητεία - ένας θεσμός στον οποίο επενδύουμε πολλά ως Υπουργείο Παιδείας - έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Με πάνω από 14.000 διαθέσιμες θέσεις, αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι, και με τον ιδιωτικό τομέα να καλύπτει το 72% αυτών καταγράφοντας αύξηση 40%, αποδεικνύεται ότι αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό κανάλι σύνδεσης των νέων μας με την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, με την πρόσφατη αύξηση χρηματοδότησης που εγκρίναμε κατά 57,1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 182,1 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον κρίσιμο ρόλο του θεσμού. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση, δίνοντας στα παιδιά μας ουσιαστικές δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές. Η Μαθητεία ήρθε για να μείνει και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης τόνισε «Η διαρκής ενίσχυση του θεσμού της Μαθητείας αποδεικνύει ότι η συνεργασία Πολιτείας, εκπαιδευτικών και επιχειρήσεων μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό εργαλείο για τους νέους μας. Η μαθητεία αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει την εκπαίδευση με τον επαγγελματικό στίβο και δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι στηρίζουν τον θεσμό, από τους φορείς και τις επιχειρήσεις μέχρι τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές που εργάζονται καθημερινά με αφοσίωση. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη μαθητεία ακόμα πιο ουσιαστική και αποτελεσματική, προς όφελος των νέων και της κοινωνίας μας».

