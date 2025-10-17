«Σκουπιδότοπος» η Σχολή Καλών Τεχνών: Δεν γίνονται μαθήματα - «Εξαφανίζονται» οι καθηγητές

Σε εικόνες απόλυτης εγκατάλειψης, βρωμιάς και διάλυσης βρίσκεται η Σχολή Καλών Τεχνών, με τους χώρους να θυμίζουν «βομβαρδισμένο τοπίο».

Οι σπουδαστές καταγγέλλουν ότι η Σχολή έχει μετατραπεί σε απέραντη χωματερή, καθώς εδώ και εβδομάδες δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας λόγω λήξης σύμβασης.

Οι φοιτητές, εκτός από το σοβαρό πρόβλημα υγιεινής, τονίζουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεται υπό κατάρρευση. Τα μαθήματα, το ένα μετά το άλλο, δεν πραγματοποιούνται καθώς οι καθηγητές είτε αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης είτε λήγουν οι συμβάσεις τους χωρίς να ανανεώνονται.

Αντιδρώντας στην απαράδεκτη κατάσταση, οι σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών προχωρούν σε κατάληψη του κτηρίου και καλούν σε διαμαρτυρία μπροστά στη Βουλή, ζητώντας άμεση λύση στα προβλήματα καθαριότητας και την αναπλήρωση του διδακτικού προσωπικού.

