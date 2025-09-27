Ο αρχαιότερος «αιώνιος φοιτητής» στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένος το 1935!

Πρόκειται για… φοιτητή γεννημένο το 1917 ή 1918, δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου

Newsbomb

Ο αρχαιότερος «αιώνιος φοιτητής» στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένος το 1935!
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη διαγραφή περίπου 335.000 «αιώνιων» φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια προχωρά η κυβέρνηση, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα ο σχετικός νόμος, που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου.

Μεταξύ των «αιωνίων φοιτητών», ο αρχαιότερος, είναι εγγεγραμμένος σε αθηναϊκό πανεπιστήμιο το 1935! Την αποκάλυψη έκανε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Ραντάρ με τον Μάκη Πολλάτο και τη Ντόνα Δρούτσα», που επισήμανε πως το πανεπιστήμιο δεν γνωρίζει καν αν αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται εν ζωή: «Εύχομαι αυτός ο άνθρωπος να ζει, καθώς πρέπει να έχει γεννηθεί το 1917 ή 1918, για να είναι 18 ετών το 1935 και να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο».

Όπως ενημέρωσε, η εγγραφή αφορά σε πανεπιστήμιο των Αθηνών και πλέον δεν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται.

«Το μεγαλύτερο πικ των ανθρώπων που εγκατέλειψαν για κάποιον λόγο τις σπουδές τους είναι τη δεκαετία του 1970», είπε ο κ. Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως μόνο στα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι αιώνιοι φοιτητές που εγγράφηκαν τη δεκαετία του 1970 και εγκατέλειψαν τις σπουδές τους πριν αποκτήσουν πτυχίο, ανέρχονται σε 40.000.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου επισήμανε πως η διαδικασία θα ακολουθηθεί βάσει του νόμου που ισχύει, τονίζοντας πως μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η φοίτηση στο 70% των μαθημάτων, θα θεωρείται ο φοιτητής ενεργός και δεν θα διαγραφεί από τα πανεπιστημιακά αρχεία.

Οι πρώτοι «αιώνιοι» φοιτητές θα διαγραφούν τον Δεκέμβριο, με κοινωνική ευαισθησία και με σεβασμό στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαϊωάννου μιλώντας στο Action24.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι φοιτητές θα λάβουν παράταση έως το τέλος του έτους ή τριών εξαμήνων και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να παρατηθεί ο χρόνος των σπουδών τους, θα ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο κατάλογο από κάθε τμήμα και κάθε σχολή του κάθε πανεπιστημίου, ο οποίος θα αποσταλεί μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου στο υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την κατάρτιση του καταλόγου, κατά το οποίο οι φοιτητές μπορούν να κάνουν ένσταση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών από τη Σκωτία

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα δάκρυα καμήλας ίσως σώσουν ζωές μια μέρα - Ποια δηλητήρια μπορούν να «πολεμήσουν»

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποιήσεις Λαβρόφ προς ΝΑΤΟ και ΕΕ: Η Ρωσία θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 31 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν και σκοτώθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ: Drone ήρθε σε απόσταση 50 μέτρων από αεροσκάφος - Έκλεισε διάδρομος προσγείωσης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο αρχαιότερος «αιώνιος φοιτητής» στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένος το 1935!

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Ελευσίνα - Σημειωτόν τα ΙΧ στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου

19:47LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω» - Τι αποκάλυψε για την περιπέτεια υγείας του

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική αφήγηση: Δασκάλα όμηρος Σομαλών πειρατών για 93 ημέρες - Όταν κατάλαβε ότι 11χρονος εκπαιδευόταν στην «οικογενειακή επιχείρηση»

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Και στην Ουγγαρία το κίνημα Antifa χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση»

19:33ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικά drones πραγματοποίησαν δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

19:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ – Πότε αναμένεται να δουν μειώσεις τιμών οι καταναλωτές

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε η 15χρονη Ασενάτ Αλκαουάλντα από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα

19:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Η Ατλέτικο… σκόρπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με πεντάρα μετά από 76 χρόνια!

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε βάση του ΝΑΤΟ και στη Νορβηγία: Αγνώστου ταυτότητας drones πέταξαν πάνω από τις εγκαταστάσεις

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο γερμανικός στρατός αναμένει εντολές για να καταρρίπτει τα drones

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Ένα διεστραμμένο πείραμα: Η αναγκαστική συμβίωση ενός χιμπατζή με ένα νήπιο

19:13ΜΠΑΣΚΕΤ

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δίπλα στο τμήμα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική αφήγηση: Δασκάλα όμηρος Σομαλών πειρατών για 93 ημέρες - Όταν κατάλαβε ότι 11χρονος εκπαιδευόταν στην «οικογενειακή επιχείρηση»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλη μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα - Χάρτες με τις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο αρχαιότερος «αιώνιος φοιτητής» στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένος το 1935!

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο «Λιτλ Τζέι» ο άνθρωπος που διέταξε την τριπλή άγρια δολοφονία - Αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία: Ενημερωμένος χάρτης με τις περιοχές που θα βρέξει σφοδρά την Κυριακή

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος Έλληνας αρματοποιός: Πώς αναβιώνει την πανάρχαια τέχνη και σφυρηλατεί ξανά τα όπλα του Αχιλλέα

19:47LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω» - Τι αποκάλυψε για την περιπέτεια υγείας του

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Ένα διεστραμμένο πείραμα: Η αναγκαστική συμβίωση ενός χιμπατζή με ένα νήπιο

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ - «Η πόλη πολιορκείται από Antifa»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα δάκρυα καμήλας ίσως σώσουν ζωές μια μέρα - Ποια δηλητήρια μπορούν να «πολεμήσουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ