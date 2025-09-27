Ο αρχαιότερος «αιώνιος φοιτητής» στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένος το 1935!

Στη διαγραφή περίπου 335.000 «αιώνιων» φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια προχωρά η κυβέρνηση, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα ο σχετικός νόμος, που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου.

Μεταξύ των «αιωνίων φοιτητών», ο αρχαιότερος, είναι εγγεγραμμένος σε αθηναϊκό πανεπιστήμιο το 1935! Την αποκάλυψη έκανε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Ραντάρ με τον Μάκη Πολλάτο και τη Ντόνα Δρούτσα», που επισήμανε πως το πανεπιστήμιο δεν γνωρίζει καν αν αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται εν ζωή: «Εύχομαι αυτός ο άνθρωπος να ζει, καθώς πρέπει να έχει γεννηθεί το 1917 ή 1918, για να είναι 18 ετών το 1935 και να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο».

Όπως ενημέρωσε, η εγγραφή αφορά σε πανεπιστήμιο των Αθηνών και πλέον δεν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται.

«Το μεγαλύτερο πικ των ανθρώπων που εγκατέλειψαν για κάποιον λόγο τις σπουδές τους είναι τη δεκαετία του 1970», είπε ο κ. Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως μόνο στα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι αιώνιοι φοιτητές που εγγράφηκαν τη δεκαετία του 1970 και εγκατέλειψαν τις σπουδές τους πριν αποκτήσουν πτυχίο, ανέρχονται σε 40.000.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου επισήμανε πως η διαδικασία θα ακολουθηθεί βάσει του νόμου που ισχύει, τονίζοντας πως μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η φοίτηση στο 70% των μαθημάτων, θα θεωρείται ο φοιτητής ενεργός και δεν θα διαγραφεί από τα πανεπιστημιακά αρχεία.

Οι πρώτοι «αιώνιοι» φοιτητές θα διαγραφούν τον Δεκέμβριο, με κοινωνική ευαισθησία και με σεβασμό στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαϊωάννου μιλώντας στο Action24.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι φοιτητές θα λάβουν παράταση έως το τέλος του έτους ή τριών εξαμήνων και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να παρατηθεί ο χρόνος των σπουδών τους, θα ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο κατάλογο από κάθε τμήμα και κάθε σχολή του κάθε πανεπιστημίου, ο οποίος θα αποσταλεί μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου στο υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την κατάρτιση του καταλόγου, κατά το οποίο οι φοιτητές μπορούν να κάνουν ένσταση.

