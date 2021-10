Σημαντική διμερή συμφωνία — πλαίσιο υπέγραψαν Ελλάδα και Βρετανία

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπέγραψε μία σημαντική συμφωνία διμερούς συνεργασίας με την ομόλογο του Λιζ Τρας σήμερα στο Λονδίνο.

Ο κ. Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με την ομόλογο του αλλά και την υφυπουργό εξωτερικών για την Ευρώπη και την Αμερικανική Ήπειρο Γουέντι Μόρτον δήλωσε:

«Υπογράψαμε μία σημαντική Ελληνοβρετανική συμφωνία πλαίσιο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφαλείας, εμπορίου».

Ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών είχε μια εκτεταμένη συζήτηση για ζητήματα άμυνας, για τα Βαλκάνια, τις επενδύσεις καθώς και για μορφωτικά ζητήματα και γενικά το συνολικό εύρος των ελληνοβρετανική σχέσεων, ενόψει μάλιστα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στα μέσα Νοεμβρίου.

Οι δυο ομόλογοι είχαν την ευκαιρία να δουν, όπως είπε ο κ. Δένδιας, και τα «προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το Κυπριακό, τα προβλήματα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, τα προβλήματα της εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας».

«Αυτό που μένει τώρα είναι να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία, να αναπτύξουμε αυτή τη σχέση μας» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ευκαιρία για στενότερες και ειλικρινότερες σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι επίσης ομιλητής στο “Royal United Services Institute”, ένα από τα σημαντικότερα ινστιτούτα της χώρας για την Άμυνα, την Ασφάλεια και τις Διεθνείς Σχέσεις.

Το θέμα της ομιλίας του Υπουργού είναι «Ενισχύοντας την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο» – “Enhancing Security and Stability in Europe and the Mediterranean”.

Αντίστοιχα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας συναντήθηκε σήμερα με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια για να υπογράψει ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση του εμπορίου, της ασφάλειας και της ψηφιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρους είπε:

«Το πλαίσιο που υπογράψαμε με την Ελλάδα θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για εμπόριο και επενδύσεις και στις δύο χώρες, επιτρέποντας καλύτερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών και βιομηχανίας, και βασίζεται σε ισχυρή συνεργασία ασφάλειας και άμυνας, καθώς προσπαθούμε να αμφισβητήσουμε κακόβουλους παράγοντες που απειλούν να διαταράξουν τις ελευθερίες και τον τρόπο ζωής μας».

Το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας θα βασιστεί στην ισχυρή υπάρχουσα σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας.

Οι δύο χώρες δεσμεύονται να συνεργαστούν για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας ως συμμάχων του ΝΑΤΟ και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης απέναντι στις απειλές ασφάλειας από κακοήθεις παράγοντες.

Το πλαίσιο θα επιτρέψει την πραγματοποίηση μεμονωμένων συμφωνιών σε διάφορους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, το εμπόριο και οι επενδύσεις, η υγεία, η εκπαίδευση, ο τουρισμός και οι θαλάσσιες υποθέσεις.

Το 2021 συμπληρώνονται 200 ​​χρόνια από τότε που η Βρετανία έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αγώνα της Ελλάδας για ανεξαρτησία.

Πηγή: ΕΡΤ

