Συνάντηση Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου και τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου

Σύντομη συνάντηση εκτός προγράμματος & ανεπίσημη συνομιλία με τους ΥΠΕΞ ?? S. Shoukry & τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Χ. Βettel - Impromptu brief encounter & informal discussion with #Egypt FM #Sameh_Shoukry & #Luxembourg PM @Xavier_Bettel at ?? airport. pic.twitter.com/MYLIey2EzW