Αταμάν για τα νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα μόνο στο ΣΕΦ γίνονται αυτά - Βρέχει κι εδώ;» | Βίντεο

Ο Εργκίν Αταμάν με αφορμή το «μπουγέλο» στον Νίκο Ρογκαβόπουλο μετά το Παναθηναϊκός - Πανιώνιος, καυτηρίασε με χιούμορ τα γεγονότα στο ΣΕΦ που ντρόπιασαν το ελληνικό μπάσκετ.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έγραψε Ιστορία στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Πανιώνιο, με τους 40 πόντους και τα 12 τρίποντα που πέτυχε.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Έλληνας φόργουορντ δέχθηκε το καθιερωμένο... μπουγέλο στα αποδυτήρια των Πράσινων, με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τα νερά στο πάτωμα και να μη χάνει την ευκαιρία για μια χιουμοριστική ατάκα για όσα ντροπιαστικά συνέβησαν στο ΣΕΦ την περασμένη Πέμπτη (4/12), που οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ.

«Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει κι εδώ;», είπε αρχικά σκορπώντας τα γέλια σε όλους και στάθηκε στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ενώ έδωσε παράλληλα σύνθημα νίκης ενόψει Αρμάνι Μιλάνο:

«Λοιπόν, καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ. Συγχαρητήρια. Επίσης αύριο θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα. Για τους άλλους 15:00 ατομική και 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι στο Μιλάνο. Πάμε!».

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DR-Rf4jCNsD/
