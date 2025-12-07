Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ιστορικό ρεκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα - Βίντεο με τις 12 τρίποντες «βόμβες»

Την εμφάνιση της ζωής του πραγματοποίησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο Telekom Center Athens, αφού υπέγραψε και με το παραπάνω την εντυπωσιακή νίκη της ομάδας του.

Ο Έλληνας παίκτης τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους 2 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα με 12/19 τρίποντα (!), "τρελαίνοντας" όσους βρισκόντουσαν στον πάγκο της ομάδας αλλά και στις εξέδρες του Telekom Center Athens.

Τα 12 τρίποντα είναι και νέο ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχαν ο Στίβεν Γκρέι του Περιστερίου, ο Μπάνε Πρέλεβιτς του ΠΑΟΚ, ο Σέιν Χιλ της Νήαρ Ηστ (όλοι από 10), ενώ από εννέα έχουν βάλει ο Κίκι Κλαρκ με το Αιγάλεω, ο Μπίλι Κις με τον Γυμναστικό Λάρισας, ο Ματ Γουόλς με την Ολύμπια Λάρισας, ο Μπάιρον Ντίνκινς με τον Ηρακλή κι ο Άντι Τούλσον με την ΑΕΚ.

Από τον Παναθηναϊκό, το ρεκόρ άνηκε στον Τι Τζέι Μπρέι από τον Φλεβάρη του 2021 με 8 τρίποντα, ενώ στην EuroLeague ο Ντάριλ Μέικον έχει σημειώσει 9 τρίποντα.

Απολαύστε τις "βόμβες" του Νίκου Ρογκαβόπουλου: