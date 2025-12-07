Παναθηναϊκός AKTOR: Το μπουγέλο των «πράσινων» στον Νίκο Ρογκαβόπουλο

Η μυθική εμφάνιση του Νίκου Ρογκαβόπουλου με τα 12 τρίποντα που αποτελούν ρεκόρ, δεν πέρασε έτσι από τους συμπαίκτες του. Ο Έλληνας άσος πέρα απ’ το φατούρο που δέχτηκε μόλις τελείωσε το ματς και φυσικά τα συγχαρητήρια και τις αγκαλιές από τους πάντες, είχε και δεύτερο γύρο αποθέωσης.

Στα αποδυτήρια αυτή τη φορά. Όλοι οι συμπαίκτες του τον περίμεναν να επιστρέψει από τις δηλώσεις που έκανε. Μόλις εμφανίστηκε το Telekom Center Athens έγινε… πισίνα! Μαζικό μπουγέλο στον «Ρόγκα», σε στιγμές χαράς και αποθέωσης για τον Έλληνα φόργουορντ.