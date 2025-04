Σταύρος Παπασταύρου: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Eπίτροπο για το Kλίμα, Βόπκε Χούκστρα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Eπίτροπο για το Kλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη (Commissioner for Climate, Net Zero and Clean Growth), κ. Wopke Hoekstra.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, o κ. Παπασταύρου παρουσίασε στον Ευρωπαίο Επίτροπο την πρόοδο της Ελλάδας μέχρι σήμερα όσον αφορά στην πράσινη μετάβαση, ενώ παράλληλα διατύπωσε τις βασικές πολιτικές και στόχους που έχει θέσει η χώρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφορικά με την πρόταση που αναμένεται να τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση των εκπομπών έως το 2040, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι ο στόχος που θα υιοθετηθεί προϋποθέτει ρεαλισμό, πολιτική και κοινωνική αποδοχή και διαθέσιμους πόρους. Ο Επίτροπος, μάλιστα, σχολίασε ότι η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης, όχι μόνο για τη Νότια Ευρώπη, αλλά για την ευρωπαϊκή ήπειρο συνολικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε την πολιτική της χώρας μας για τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού, ο οποίος θα πρέπει να παρέχει ευελιξία σε κάθε κράτος-μέλος, ώστε να μπορεί να επιλέξει τα μέσα με τα οποία θα τον πετύχει. Στο σημείο αυτό ανέφερε στον κ. Hoekstra ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν οικονομικά προσιτές, πράσινες, καινοτόμες τεχνολογίες και ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, ιδίως για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ενεργοβόρος βιομηχανία κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η χώρα μας θεωρεί απαραίτητο να μελετηθούν σε βάθος οι πιθανές επιπτώσεις του νέου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ 2) -που αφορά στην επέκτασή του στις μεταφορές και στα νοικοκυριά που ξεκινά το 2027-, στον πληθωρισμό και στο διαθέσιμο εισόδημα του μέσου πολίτη και ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πορεία του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα (Social Climate Fund/SCF), ενός εξαιρετικά κομβικού θεσμού που δημιούργησε η ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κλιματική μετάβαση θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς. Το Ταμείο θα βοηθήσει ευάλωτα νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και χρήστες μεταφορών που πλήττονται ιδιαίτερα από την ενεργειακή φτώχεια.

Ο Υπουργός προσκάλεσε τους προσεχείς μήνες στην Ελλάδα τον Ολλανδό Επίτροπο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Οικονομικών και ηγέτη του Ολλανδικού Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, πρόταση την οποία ο τελευταίος αποδέχθηκε.