Ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στη συζήτηση για την Προανακριτική Επιτροπή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύουν, επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί.

Με αιχμή την κατηγορία περί εσχάτης προδοσίας, ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση πως με τη στάση της έχει ως μοναδικό στόχο να ρίξει την κυβέρνηση. «Αντί να προτείνουν λύσεις για πιο ασφαλή τρένα, επέλεξαν τον τυχοδιωκτισμό. Ανακάλυψαν ξυλόλια, λαθρεμπόρια, βαγόνια φαντάσματα. Έφτασαν στο πιο ακραίο διάβημα, να κατηγορήσουν υπουργούς και εμένα ως πρωθυπουργό για εσχάτη προδοσία. Αυτό πάει πολύ! Δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι κατά του κοινοβουλευτισμού. Με όπλο την αλήθεια, θα αποκαλύψουμε όλους όσοι πήγαν να διαστρέψουν το ανθρώπινο πένθος σε κομματικό πάθος».



Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.



Στις 17.45 θα παραχωρήσει συνέντευξη στην Emiliya Mychasuk, αρχισυντάκτρια των Financial Times για το κλίμα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe» που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή στο Four Seasons Astir Palace.