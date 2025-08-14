Η Βασιλίσσης Όλγας επανέρχεται στην κυκλοφορία - «Η Αθήνα που θέλουμε», λέει ο Χάρης Δούκας

Η εμβληματική λεωφόρος της Αθήνας, Βασιλίσσης Όλγας, επιστρέφει στην καθημερινή κυκλοφορία, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Χάρη Δούκα, η επαναλειτουργία της λεωφόρου έχει στόχο να βελτιώσει τη ροή των οχημάτων, να αναβαθμίσει τον δημόσιο χώρο και να διευκολύνει την πρόσβαση σε ιστορικά και πολιτιστικά σημεία της πόλης.

Στο πλαίσιο των έργων, ολοκληρώθηκε ήδη η δημιουργία ενός νέου χώρου πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς, η πεζοδρόμηση από τη Βασιλίσσης Σοφίας Κωνσταντίνου έως τα αρχαία της Λεωφόρο Αμαλίας, καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασιλίσσης Όλγας με το Ζάππειο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία!

Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα.

Στόχος:

✓η αποσυμφόρηση του κέντρου

✓η καλύτερη ροή οχημάτων

✓η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

✓η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ήδη ολοκληρώθηκε:

? ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς

?η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας

?‍καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο.

Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

? Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

? Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

? Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν.

Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε».