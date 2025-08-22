Απόστολος Βεσυρόπουλος: Βοήθησε να αυξηθούν οι απιδινωτές, «έσβησε» σε παραλία που δεν είχε

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος «έσβησε» μόλις στα 59 του. Ήταν σε beach bar στην Καλογριά Χαλκιδικής, όταν ξαφνικά υπέστη ανακοπή και έσβησε.

Η ακτή της Καλογριάς στη Χαλκιδική, όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, δεν διαθέτει απιδινωτή. Και το τραγικό παιχνίδι της μοίρας είναι ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αυξηθούν οι απιδινωτές στην Ελλάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το voria.gr η Χαλκιδική που συνέβη το μοιραίο, είναι ο νομός με τον μεγαλύτερο αριθμό απινιδωτών σε όλη τη χώρα. Όχι όμως η συγκεκριμένη παραλία…

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών και ήταν αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας από το 2019 έως το 2023. Όπως αναφέρει στη Voria.gr ο πρόεδρος και συνιδρυτής της οργάνωσης Kids Save Lives, Αναστάσιος Στεφανάκης, ο οποίος εργάζεται περίπου 20 χρόνια στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας.

Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: Nα μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία!».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε άμεσα στον τότε υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τη μείωση του ΦΠΑ σε 6% για τους απινιδωτές. «Σε λίγες ημέρες αυτό έγινε νόμος του κράτους και οι απινιδωτές σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε τετραπλάσιο σε σχέση με το 2021», συμπληρώνει.

Η μοίρα, ωστόσο, στάθηκε πολύ σκληρή μαζί του και παρότι σήμερα υπάρχουν περίπου 70 απινιδωτές στον δήμο Σιθωνίας, στην παραλία όπου βρισκόταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, δεν έχει τοποθετηθεί τέτοιο μηχάνημα.