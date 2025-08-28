Έξω από τις φυλακές που κρατείται ο Ιμάμογλου βρέθηκε ο Χάρης Δούκας: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται»

Την αλληλεγγύη του στον προφυλακισμένο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εξέφρασε για άλλη μία φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Δούκας βρέθηκε στην Τουρκία καθώς συμμετείχε σε αντιπροσωπεία δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων, η οποία επισκέφθηκε τις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο Τούρκος Δήμαρχος μετά τη σύλληψή του.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, μαζί με συναδέλφους του από εμβληματικές πόλεις του δικτύου Eurocities, μετέβησαν στις φυλακές για να παραδώσουν στον Εκρέμ Ιμάμογλου το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας». Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές δεν επέτρεψαν τη συνάντηση και το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Ντιλέκ Κάγια. Παρούσα στο σημείο ήταν και η κόρη του κρατούμενου δημάρχου.



Με ανάρτηση του στο X, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε «ειλικρινή ευγνωμοσύνη» προς τους Ευρωπαίους δημάρχους, τονίζοντας ότι «η αλληλεγγύη τους ενισχύει τον αγώνα για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας».



Από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας... Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους».



Εκτός από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι Δήμαρχοι της Βαρκελώνης, της Σόφιας, του Ζάγκρεμπ, της Ουτρέχτης, της Βουδαπέστης και της Τιμισοάρα και ανώτεροι αξιωματούχοι των δημοτικών Αρχών του Παρισιού και της Μαδρίτης. Την επίσκεψη διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων Eurocities, που αποτελείται από περισσότερες από 200 πόλεις σε 38 χώρες.

Η φωνή της δημοκρατίας δε φυλακίζεται.



Σήμερα, στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με δημάρχους εμβληματικών πόλεων του δικτύου Eurocities, παραδώσαμε το Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας στον Εκρέμ Ιμάμογλου – το οποίο παρέλαβε η σύζυγός του.



Επισκεφτήκαμε, επίσης, τις φυλακές της Σηλυβρίας,… pic.twitter.com/YzfxTTVBp8 — Haris Doukas (@h_doukas) August 28, 2025

Διαβάστε επίσης