Έξω από τις φυλακές που κρατείται ο Ιμάμογλου βρέθηκε ο Χάρης Δούκας: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται»

Οι τουρκικές Αρχές δεν επέτρεψαν τη συνάντηση της ομάδας των δημάρχων με τον Εκρέμ Ιμάμογλου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Έξω από τις φυλακές που κρατείται ο Ιμάμογλου βρέθηκε ο Χάρης Δούκας: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται»
X / Twitter
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αλληλεγγύη του στον προφυλακισμένο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εξέφρασε για άλλη μία φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Δούκας βρέθηκε στην Τουρκία καθώς συμμετείχε σε αντιπροσωπεία δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων, η οποία επισκέφθηκε τις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο Τούρκος Δήμαρχος μετά τη σύλληψή του.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, μαζί με συναδέλφους του από εμβληματικές πόλεις του δικτύου Eurocities, μετέβησαν στις φυλακές για να παραδώσουν στον Εκρέμ Ιμάμογλου το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας». Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές δεν επέτρεψαν τη συνάντηση και το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Ντιλέκ Κάγια. Παρούσα στο σημείο ήταν και η κόρη του κρατούμενου δημάρχου.

Με ανάρτηση του στο X, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε «ειλικρινή ευγνωμοσύνη» προς τους Ευρωπαίους δημάρχους, τονίζοντας ότι «η αλληλεγγύη τους ενισχύει τον αγώνα για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας».

Από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας... Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους».

Εκτός από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι Δήμαρχοι της Βαρκελώνης, της Σόφιας, του Ζάγκρεμπ, της Ουτρέχτης, της Βουδαπέστης και της Τιμισοάρα και ανώτεροι αξιωματούχοι των δημοτικών Αρχών του Παρισιού και της Μαδρίτης. Την επίσκεψη διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων Eurocities, που αποτελείται από περισσότερες από 200 πόλεις σε 38 χώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

19:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Τρομερή Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη - Επιβλητική πρόκριση στις «32»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Το χρονοντούλαπο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα ταξίδι στη δεκαετία του ’90

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: 9 fake news για το εργασιακό νομοσχέδιο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Στροβίλια: Το «στρατοδικείο» διέταξε αυτοψία και αναπαράσταση στην υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Φορούσαμε ζώνη και η ζώνη σώζει ζωές»

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Last dance για Ιωαννίδη - Η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

18:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο της Παλλήνης - Έβαζε φωτιές στα δρομολόγιά του

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Ντυνόταν αστυνομικός ο 24χρονος που συνελήφθη - Σχεδίαζε να ληστέψει επιχειρηματία

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου που κλειδώθηκε στο μπαλκόνι

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Boeing 737 στο Άκτιο έπειτα από φωτιά στον ένα κινητήρα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Ο πίνακας «Portrait of a Lady» και η ιστορία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ