Κωνσταντίνος Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική - Πρόκειται για σπουδαία διάκριση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με μήνυμά του συνεχάρη την Εθνική Ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Το μήνυμά του:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του

Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για

τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και

μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια.

Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία

της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο,

έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά,

προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε

και τους στήριξε.

Τους ευχαριστούμε!»