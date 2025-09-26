Κυρανάκης σε ΟΣΕ: Μην προσφύγετε κατά απόφασης για αποζημίωση μελών οικογένειας θύματος των Τεμπών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ζήτησε με επιστολή του από τον ΟΣΕ να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Η επιστολή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

«Προς:

1. Διοικητικό Συμβούλιο της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»

2. Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3886/2025 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κρίνεται επιβεβλημένο ότι η εταιρία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» οφείλει να μην ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων. Η Πολιτεία και η εταιρία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

Ως εκ τούτου, σας καλώ να μην προβείτε στην άσκηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως.

Είναι κρίσιμο καθήκον όλων μας να εργασθούμε σκληρά, προκειμένου να κερδίσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εγγυηθούμε ότι κύριο μέλημα όλων μας είναι αποκλειστικώς και μόνον η ασφάλεια των επιβατών.

Παρακαλείσθε για τις δέουσες ενέργειες»