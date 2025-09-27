ΠΑΣΟΚ: «Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο»

«Αν ισχύουν τα καταγγελλόμενα, τίθεται ένα μείζονος σημασίας ζήτημα» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τα όσα είπε χθες στο δελτίο του Kontra ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων Νίκος Κακαβάς, ο οποίος «αποκάλυψε ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία για μαϊμού επιδοτήσεις προς συγγενικά πρόσωπα βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας», εξέδωσε μέσω του Γραφείου Τύπου ανακοίνωση στην οποία σημειώνει πως «σύμφωνα με τον κ. Κακαβά παραμένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η παρέα του κ. Μπαμπασίδη που ακούγεται στις συνακροάσεις και είναι μάλιστα αυτή που δίνει στοιχεία στην Οικονομική Αστυνομία».

«Αν ισχύουν τα καταγγελλόμενα, τίθεται ένα μείζονος σημασίας ζήτημα» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση και ζητάει απαντήσεις στα ερωτήματα:

- Πώς και γιατί παραμένουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο; Πώς διασφαλίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι συμβάλλουν στη διαλεύκανση των ερευνών και δεν παρεμποδίζουν το έργο της Δικαιοσύνης;

- Το Μέγαρο Μαξίμου θα απαντήσει για τον βουλευτή του, που σε βάρος του γίνονται τέτοιες καταγγελίες; Ισχύουν ή είναι ψέματα;

«Είναι η δεύτερη ημέρα που περιμένουμε απαντήσεις από τους κύριους Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο. Γιατί τέτοια αφωνία;» τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

