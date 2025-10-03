Μαρία Νιώτη: «Το φως της θα μείνει για πάντα ζωντανό», λέει η μητέρα της 17χρονης που σκοτώθηκε

Η μητέρα της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, που σκοτώθηκε άδικα στο Νιου Τζέρσι, μίλησε με λόγια γεμάτα πόνο αλλά και αγάπη, επιλέγοντας να θυμηθεί το φως και τα όνειρα της κόρης της αντί για το πένθος

Η Φούλα Νιώτη, η μητέρα της 17χρονης Μαρίας που σκοτώθηκε άδικα στις ΗΠΑ, μίλησε με δύναμη ψυχής για το παιδί της, περιγράφοντας τον ανείπωτο πόνο της απώλειας.

«Το όνομά μου είναι Φούλα. Δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα μόνο ως μητέρα, αλλά ως μητέρα της Μαρίας. Σήμερα επιλέγω να μη μιλήσω μόνο για το πένθος. Επιλέγω να μιλήσω για το φως της Μαρίας. Η ζωή της μπορεί να ήταν σύντομη, αλλά ήταν γεμάτη δύναμη. Αγαπούσε βαθιά, έδινε γενναιόδωρα, είχε μεγάλα όνειρα. Μαρία μου, γλυκό μου κορίτσι, θα μου λείπεις την κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον πόνο του να χάνεις ένα παιδί. Είναι μια σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο. Είναι να ξυπνάς κάθε πρωί και να εύχεσαι να ήταν μόνο ένας εφιάλτης. Να εύχεσαι να ακούσεις αυτά τα γλυκά λόγια: ‘’σας αγαπώ μαμά, μπαμπά’’. Είναι το κενό της απουσίας στο σπίτι μας, στο δωμάτιό της, στην αγκαλιά μου», ανέφερε στο Mega η κυρία Φούλα Νιώτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο είναι, σύμφωνα με τη New York Post, αυτός που σκότωσε στο Νιού Τζέρσεϊ την συνομήλική του Μαρία Νιώτη με καταγωγή από τη Ρόδο, καθώς και την φίλη της Ισαμπέλα Σάλας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Μπατιλόρο είχε στο παρελθόν σχέση με την νεαρή Ελληνοαμερικανίδα την οποία, όπως καταγγέλλουν φίλοι και συγγενείς της, την παρακολουθούσε «για μήνες».

Μια ημέρα, δε, πριν να συλληφθεί, ο 17χρονος εμφανίστηκε ατάραχος σε βίντεο στο YouTube να εκφράζει «ειλικρινά συλλυπητήρια στις δύο κοπέλες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα».

