Βιρτζίνια: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του!
Υποσχέθηκε να παραδοθεί, ζήτησε συγγνώμη για το στήσιμο και τελικά εμφανίστηκε με selfie.
Αν κάποιος έβλεπε το πρόσωπό του σε καταζητούμενο post στα social media, θα είχε δύο επιλογές. Να παραδοθεί ή να εξαφανιστεί. Ο Anthony Akers διάλεξε κάτι εντελώς διαφορετικό: Να μπει στα σχόλια και να αρχίσει το τρολάρισμα.
