Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο

Οι οικογένειες των δύο κοριτσιών εκφράζουν την οργή τους - «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία»

Newsbomb

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση του 17χρονου οδηγού, ο οποίος κατηγορείται ότι σκόπιμα παρέσυρε και σκότωσε δύο 17χρονες στο Νιου Τζέρσεϊ. Η μία από τις δύο φέρεται να παρακολουθούνταν στενά (stalking) από τον 17χρονο.

Ο κατηγορούμενος, λίγο πριν τη σύλληψή του, προχώρησε σε μία ανατριχιαστική δημόσια εμφάνιση μέσω YouTube, μιλώντας για το δυστύχημα. Ο Βίνσεντ Μπατιλόρο (Vincent Battiloro) από το Γκάργουντ, συνελήφθη και κατηγορείται για δύο κακουργηματικές δολοφονίες πρώτου βαθμού, μετά τον θάνατο της Μαρίας Νιώτη (Maria Niotis, με καταγωγή από τη Ρόδο) και της Ιζαμπέλα Σάλας (Isabella Salas), και οι δύο από το Κράνφορντ.

Σε livestream βίντεο που ανέβασε μία μέρα πριν τη σύλληψή του, ο 17χρονος φερόμενος δράστης εξέφρασε τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια για τα δύο κορίτσια που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα», ενώ παράλληλα διαμαρτυρόταν ότι δέχεται εκφοβισμό και απειλές από κατοίκους για «ψευδείς κατηγορίες» του παρελθόντος.

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό… αυτό θα είναι στα χέρια του Ιησού, όλα θα πάνε καλά, θα το τακτοποιήσω», είπε, προσθέτοντας αινιγματικά: «Υπάρχουν περισσότερα στην ιστορία, αλλά δεν έχω την άδεια να σχολιάσω».

Ο Μπατιλόρο κατηγορείται ότι χτύπησε τις δύο φίλες, οι οποίες επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο (e-bike), στην ήσυχη συνοικία του Κράνφορντ, και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος με το μαύρο του τζιπ. Οι δύο 17χρονες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και εξέπνευσαν.

Οργή από τις οικογένειες: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία»

Οι οικογένειες των θυμάτων αρνούνται κατηγορηματικά ότι πρόκειται για ατύχημα. Σε κοινή δήλωσή τους στο Fox 5, τόνισαν: «Είναι ζωτικής σημασίας να ειπωθεί η αλήθεια: Αυτό δεν ήταν ατύχημα ούτε παράσυρση και εγκατάλειψη. Ήταν δολοφονία πρώτου βαθμού».

Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, ο φερόμενος δράστης παρακολουθούσε τη Μαρία Νιώτη επί μήνες. «Ένας δειλός, ο οποίος σχεδίαζε αυτήν την επίθεση εναντίον της Μαρίας για μήνες, πραγματοποίησε τη φρικτή του πράξη, αφαιρώντας όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και της Ιζαμπέλα», δήλωσαν οι οικογένειες, χαρακτηρίζοντας τον 17χρονο «δειλό».

Φίλοι των κοριτσιών ανέφεραν στην εφημερίδα The Post ότι ο Μπατιλόρο ήταν γνωστός στην περιοχή, καθώς «καθόταν επί τρεις μήνες έξω από το σπίτι της Μαρίας, με το ίδιο του το αυτοκίνητο». Δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο Μπατιλόρο είχε στο παρελθόν σχέση με την νεαρή Ελληνοαμερικανίδα. Μάλιστα, η Μαρία είχε αναφέρει στην μητέρα της ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τον 17χρονο, με αναφορές να κάνουν λόγο και για απειλητικά μηνύματα.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Αν και οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν κατονομάσει επισήμως τον 17χρονο μέχρι τη σύλληψή του, ο Μπατιλόρο «αποκαλύφθηκε» μέσω των 15 κλήσεων για τροχονομικές παραβάσεις που του επιδόθηκαν μετά το δυστύχημα. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για οδήγηση χωρίς άδεια, δίπλωμα και ασφάλιση, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θείος του φερόμενου δράστη είναι ο Αρχηγός της Αστυνομίας της γειτονικής πόλης Γουέστφιλντ, Κρίστοφερ Μπατιλόρο. Ο ίδιος εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας απερίφραστα τον ανιψιό του: «Καταδικάζω απερίφραστα τις πράξεις του κατηγορουμένου και, όπως κι εσείς, απαιτώ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των φερόμενων πράξεών του στο δικαστήριο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ήταν γείτονας με την οικογένεια Σάλας.

Ο 17χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι εισαγγελείς εξετάζουν όλα τα νομικά μέσα, ώστε, παρότι ανήλικος, να δικαστεί ως ενήλικος για τη διπλή δολοφονία.

Οι κηδείες των δύο κοριτσιών έχουν προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες.

*Με πληροφορίες από New York Post

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και οι γαλάζιες «ενέσεις» τόνωσης ηθικού

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται η απόκτηση της 4ης φρεγάτας: «Θέλουμε τις Belh@rra για αστυνόμευση στις ελληνικές ΑΟΖ, είπε ο Δένδιας

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ - Γιατί μένουν εκτός 3 γιοι του

09:49ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνική αντι-NAVTEX ως απάντηση της τουρκικής για το «Πίρι Ρέις»

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της Γάζας - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Suzuki Jimny πιο «άγριο» από ποτέ

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη - Βίντεο

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Σκάφος προσάραξε σε αβαθή - Περιπέτεια για τους Γερμανούς επιβάτες

09:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρησε το δολάριο, ρεκόρ ο χρυσός έπειτα από το shutdown στις ΗΠΑ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: Η Χαμάς θα συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αν γίνουν αλλαγές

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Πάπας Λέων επικρίνει τον Τραμπ και εξοργίζει τους συντηρητικούς της Καθολικής Εκκλησίας

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα του Χαμόγελου: Πώς το Smiley Face έγινε παγκόσμιο σύμβολο ευγένειας και αισιοδοξίας

09:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα στοιχεία: Tο φεγγάρι του Κρόνου, ο Εγκέλαδος, θα μπορούσε να υποστηρίξει ζωή

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί παραιτήθηκε ο διευθυντής του Μουσείου Αϊζενχάουερ: Το παρασκήνιο με Τραμπ και βασιλιά Κάρολο

08:50WHAT THE FACT

Ανακάλυψη σε βάθος 470 χλμ - Ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για ένα από τα πιο σκληρά υλικά στον κόσμο

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο για τον θάνατο της Μαρίας Νιώτη

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα ανακοινώνεται η ποινή του Diddy: Ζητάει «έλεος» από τον δικαστή

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ - Γιατί μένουν εκτός 3 γιοι του

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

09:49ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνική αντι-NAVTEX ως απάντηση της τουρκικής για το «Πίρι Ρέις»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη - Βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται η απόκτηση της 4ης φρεγάτας: «Θέλουμε τις Belh@rra για αστυνόμευση στις ελληνικές ΑΟΖ, είπε ο Δένδιας

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο για τον θάνατο της Μαρίας Νιώτη

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: Η Χαμάς θα συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αν γίνουν αλλαγές

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού - Απελπισία η κίνηση στους δρόμους

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ