Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση του 17χρονου οδηγού, ο οποίος κατηγορείται ότι σκόπιμα παρέσυρε και σκότωσε δύο 17χρονες στο Νιου Τζέρσεϊ. Η μία από τις δύο φέρεται να παρακολουθούνταν στενά (stalking) από τον 17χρονο.

Ο κατηγορούμενος, λίγο πριν τη σύλληψή του, προχώρησε σε μία ανατριχιαστική δημόσια εμφάνιση μέσω YouTube, μιλώντας για το δυστύχημα. Ο Βίνσεντ Μπατιλόρο (Vincent Battiloro) από το Γκάργουντ, συνελήφθη και κατηγορείται για δύο κακουργηματικές δολοφονίες πρώτου βαθμού, μετά τον θάνατο της Μαρίας Νιώτη (Maria Niotis, με καταγωγή από τη Ρόδο) και της Ιζαμπέλα Σάλας (Isabella Salas), και οι δύο από το Κράνφορντ.

Σε livestream βίντεο που ανέβασε μία μέρα πριν τη σύλληψή του, ο 17χρονος φερόμενος δράστης εξέφρασε τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια για τα δύο κορίτσια που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα», ενώ παράλληλα διαμαρτυρόταν ότι δέχεται εκφοβισμό και απειλές από κατοίκους για «ψευδείς κατηγορίες» του παρελθόντος.

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό… αυτό θα είναι στα χέρια του Ιησού, όλα θα πάνε καλά, θα το τακτοποιήσω», είπε, προσθέτοντας αινιγματικά: «Υπάρχουν περισσότερα στην ιστορία, αλλά δεν έχω την άδεια να σχολιάσω».

Ο Μπατιλόρο κατηγορείται ότι χτύπησε τις δύο φίλες, οι οποίες επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο (e-bike), στην ήσυχη συνοικία του Κράνφορντ, και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος με το μαύρο του τζιπ. Οι δύο 17χρονες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και εξέπνευσαν.

Οργή από τις οικογένειες: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία»

Οι οικογένειες των θυμάτων αρνούνται κατηγορηματικά ότι πρόκειται για ατύχημα. Σε κοινή δήλωσή τους στο Fox 5, τόνισαν: «Είναι ζωτικής σημασίας να ειπωθεί η αλήθεια: Αυτό δεν ήταν ατύχημα ούτε παράσυρση και εγκατάλειψη. Ήταν δολοφονία πρώτου βαθμού».

Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, ο φερόμενος δράστης παρακολουθούσε τη Μαρία Νιώτη επί μήνες. «Ένας δειλός, ο οποίος σχεδίαζε αυτήν την επίθεση εναντίον της Μαρίας για μήνες, πραγματοποίησε τη φρικτή του πράξη, αφαιρώντας όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και της Ιζαμπέλα», δήλωσαν οι οικογένειες, χαρακτηρίζοντας τον 17χρονο «δειλό».

Φίλοι των κοριτσιών ανέφεραν στην εφημερίδα The Post ότι ο Μπατιλόρο ήταν γνωστός στην περιοχή, καθώς «καθόταν επί τρεις μήνες έξω από το σπίτι της Μαρίας, με το ίδιο του το αυτοκίνητο». Δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο Μπατιλόρο είχε στο παρελθόν σχέση με την νεαρή Ελληνοαμερικανίδα. Μάλιστα, η Μαρία είχε αναφέρει στην μητέρα της ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τον 17χρονο, με αναφορές να κάνουν λόγο και για απειλητικά μηνύματα.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Αν και οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν κατονομάσει επισήμως τον 17χρονο μέχρι τη σύλληψή του, ο Μπατιλόρο «αποκαλύφθηκε» μέσω των 15 κλήσεων για τροχονομικές παραβάσεις που του επιδόθηκαν μετά το δυστύχημα. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για οδήγηση χωρίς άδεια, δίπλωμα και ασφάλιση, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θείος του φερόμενου δράστη είναι ο Αρχηγός της Αστυνομίας της γειτονικής πόλης Γουέστφιλντ, Κρίστοφερ Μπατιλόρο. Ο ίδιος εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας απερίφραστα τον ανιψιό του: «Καταδικάζω απερίφραστα τις πράξεις του κατηγορουμένου και, όπως κι εσείς, απαιτώ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των φερόμενων πράξεών του στο δικαστήριο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ήταν γείτονας με την οικογένεια Σάλας.

Ο 17χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι εισαγγελείς εξετάζουν όλα τα νομικά μέσα, ώστε, παρότι ανήλικος, να δικαστεί ως ενήλικος για τη διπλή δολοφονία.

Οι κηδείες των δύο κοριτσιών έχουν προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες.

*Με πληροφορίες από New York Post

