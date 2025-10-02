«Εγώ το είδα»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

Η 17χρονη Μαρία και μια φίλη της, η Ισαμπέλα Σάλας, επέβαιναν σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, όταν παρασύρθηκαν θανάσιμα από ένα μαύρο SUV που οδηγούσε συμμαθητής τους

«Εγώ το είδα»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ
ΚΟΣΜΟΣ
Η γιαγιά της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, η οποία δολοφονήθηκε από έναν συνομήλικο της στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, είναι βυθισμένη στην απόγνωση, το πένθος αλλά και την οργή.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Burnside Avenue, μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 25 μίλια την ώρα. Η 17χρονη Μαρία και μια φίλη της, η Ισαμπέλα Σάλας, επέβαιναν σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, όταν παρασύρθηκαν θανάσιμα από ένα μαύρο SUV που οδηγούσε συμμαθητής τους. Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, αλλά συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία.

Η γιαγιά της 17χρονης Μαρίας μίλησε στο Live News του MEGA, περιγράφοντας πώς η εγγονή της ξεψύχησε στα χέρια της.

«Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιού μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε, αλλά εκείνο ήταν κομμάτια. Μαρία μου, υπομονή και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και μου κάνει, αχ, αχ και ξεψύχησε το παιδί μας», λέει συγκλονισμένη η γιαγιά της 17χρονης Μαρίας, η οποία έχει το ίδιο όνομα μαζί της.

Και συνέχισε: «Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, Μπάμπη είναι η Μαρία. "Όχι μαμά μου, μη λες τέτοια πράγματα". Του λέω, τη γνώρισα, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του, του το έσπασε και του το έγδαρε».

«Δεν μπορώ όμως να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου, μπροστά μου σκότωσε το εγγόνι μου 17 χρονών. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι. Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία κι έναν γιο, δίδυμα ήταν αυτά τα παιδιά, δίδυμα. Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. "Που είναι η αδελφή μου" μου λέει, "που είναι η αδελφή μου". Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε. Αφού δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει, "μαμά, δεν θέλω να πάω να δω την αδελφή μου μέσα στο φέρετρο"».

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίας, ο 17χρονος δράστης είναι συγγενής αστυνομικού Διευθυντή. Για αυτό τον άφηναν ανενόχλητο, ενώ επί μήνες παρενοχλούσε και απειλούσε το κορίτσι.

Αύριο η κηδεία της 17χρονης Μαρίας

Η κηδεία της Μαρίας Νιώτη θα γίνει αύριο στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Union του Νιού Τζέρσι.

Όπως είπε ο Μητροπολίτης Νιού Τζέρσι, Απόστολος, η Μαρία ήταν ένα λουλούδι της ομογένειας που κόπηκε πρόωρα και άδικα.

