Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

Παρακολουθήστε ζωντανά την καθιερωμένη ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου:

«Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026. Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνσή του διαδραματίζουν, τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση, όσο και οι λοιπές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Επιπρόσθετα αναμένεται:

-Το ονομαστικό ΑΕΠ να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026.

-Ο εγχώριος πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

-Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων να αυξηθεί από 4,5% το 2024, σε 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026.

-Η υλοποίηση ενός σημαντικά διευρυμένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2026, με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.


-Το ποσοστό ανεργίας, έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό, ήδη, από το 2025, να βελτιωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού, διαμορφούμενο σε 8,6%, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

-Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026.

-Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαμορφωθεί το 2026 σε 137,6%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Η Ελλάδα αποτελεί, πλέον, σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής. Η αναγνώριση αυτή από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, υπευθυνότητας και σταθερού μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού. Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των επενδύσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών, αποτελεί τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.

Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 22 Οκτωβρίου, έθεσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης το νομοσχέδιο, με τίτλο: «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών είναι φορολογικές ρυθμίσεις όπως:

-Η μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και νέα κλίμακα έως 60.000 ευρώ.

-Ειδικές μειώσεις για οικογένειες με παιδιά και μηδενισμός φόρου για πολύτεκνες οικογένειες.

-Ο μηδενισμός φόρου για νέους έως 25 ετών και ο συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών.

-Η μείωση του ΕΝΦΙΑ από το 2026 κατά 50% και η πλήρης απαλλαγή από το 2027 για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στον Έβρο).

-Η εισαγωγή συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ, με ωφελούμενους πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες.

-Η μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μισθολογικές ρυθμίσεις όπως:

-Το νέο μισθολόγιο για αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό, με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025 και νέο επίδομα διοίκησης.

-Την προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια για περίπου 5.000 δημόσιους υπαλλήλους.

-Την επέκταση του επιδόματος των 130 ευρώ για Έβρο και ακριτικά νησιά και στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε μονάδες της ηπειρωτικής μεθορίου, κ.ά.

Τέλος, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι: η έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα για δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες, αλλά και η μείωση φορολογίας εφημεριών για ιατρούς.

Οι πρωτοβουλίες αυτές επηρεάζουν θετικά πάνω από 4.000.000 Έλληνες πολίτες οι οποίοι θα δουν αύξηση στο εισόδημά τους είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι είτε δημόσιοι είτε αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, ένστολοι. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Ενισχύονται οι έλεγχοι και τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και εντατικοποιείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία, ενώ θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία και με τις ΔΑΟΚ, προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

  • στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων,
  • στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου, καθώς και
  • στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Η Κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υπέρβαση του προβλήματος με τις μικρότερες δυνατές απώλειες ζώων.

Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους, υλοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις, ενώ, αναμένεται να ξεκινήσει, άμεσα, η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα.

Τις 43.533 έφτασαν οι επιτυχείς ρυθμίσεις, για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ, που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, το ποσοστό εγκρισιμότητας διαμορφώνεται στο 79%.

Ο μέσος μηνιαίος όγκος ρυθμίσεων έχει αυξηθεί κατά 28%, συγκριτικά με την περίοδο προ της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια.

Τον Σεπτέμβριο ο εξωδικαστικός μηχανισμός κινήθηκε με υψηλούς ρυθμούς και πραγματοποιήθηκαν 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. Σε υψηλό επίπεδο ήταν και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, φτάνοντας τις 1.789, με το ύψος αυτών να διαμορφώνεται στα 524,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο κλείσιμο του α’ εξαμήνου, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καταγράφεται περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας νέο ιστορικό χαμηλό στο 3,4%.

Διπλάσια είναι σε σύγκριση με το 2019 τα σχολεία στα οποία θα διανέμονται κάθε ημέρα σχολικά γεύματα.

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» διευρύνεται και εντάσσονται σ’ αυτό 53 νέα δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα. Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2025-2026, 1.918 σχολικές μονάδες θα λαμβάνουν ζεστά γεύματα για τις μαθήτριες και τους μαθητές τους σε 153 Δήμους της χώρας. Πάνω από 231.000 μερίδες θα διανέμονται καθημερινά.

Το 2019 σχολικά γεύματα διανέμονταν στο 23,6% των σχολείων. Σήμερα, το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει, καθημερινά, γεύματα στο 45% των δημοτικών της χώρας.

Αντίστοιχα, το 2019, το ποσοστό των παιδιών που σιτίζονταν μέσω του προγράμματος διαμορφωνόταν στο 25,6%, ενώ σήμερα έχει αυξηθεί, σημαντικά, στο 47% των μαθητών δημοτικού.

Εντυπωσιακή είναι, επίσης, η αύξηση του προϋπολογισμού για τα σχολικά γεύματα, καθώς διαμορφώνεται σε 112,3% και από 54 εκατ. ευρώ το 2019, φτάνει τα 115 εκατ. ευρώ το 2025.

«Η δέσμευσή μας στη στήριξη της οικογένειας και την ευημερία των παιδιών συνεχίζεται με την επέκταση του προγράμματος σε περισσότερους Δήμους, σε περισσότερες οικογένειες, σε περισσότερα παιδιά» δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών, στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Τα οφέλη από αυτή την αναβάθμιση - ορόσημο θα είναι πολλαπλά για την ελληνική οικονομία. Καταρχάς, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές αναμένεται να ενισχύσει, καθοριστικά, την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική κεφαλαιαγορά, να αυξήσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει σημαντικά νέα επενδυτικά κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές που παρακολουθούν, αποκλειστικά, τις αγορές αυτής της κατηγορίας.

Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αντλήσουν με χαμηλότερο κόστος κεφάλαια για επενδύσεις, ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Ταυτόχρονα, η διαδικασία της επικείμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη.

Σημειώνεται πως η απόφαση του FTSE Russell βασίστηκε στην εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s.

Ιδιαίτερα θετικά για την ελληνική οικονομία ήταν τα σχόλια από τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας και ένα από τα ισχυρότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ιωακείμ Νάγκελ.

«Η οικονομική επίδοση της Ελλάδας είναι πολύ εντυπωσιακή», σημείωσε ο κ. Νάγκελ, τονίζοντας ότι κατά κανόνα αποφεύγει τα σχόλια για άλλες χώρες, όμως στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν υποχρεωμένος να κάνει «μία εξαίρεση».

Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης στάθηκε στην επιμονή με την οποία έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις, τόνισε πως ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ το 2024 «ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος» του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ προσέθεσε ότι και η αγορά εργασίας έχει «βελτιωθεί εντυπωσιακά», με την ανεργία να υποχωρεί στο 8%».

