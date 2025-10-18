«Δεν με καταδέχεσαι» - «Δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη

Ένα απρόσμενο διαδικτυακό σίριαλ εξελίσσεται το τελευταίο εικοσιτετράωρο γύρω από το Κίνημα Δημοκρατίας, με κεντρικό πρόσωπο τη Θεοδώρα Τζάκρη. Αφορμή στάθηκε η διαρροή στα κοινωνικά δίκτυα μιας ιδιωτικής συνομιλίας της με τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη, η οποία –σύμφωνα με την ίδια– δημοσιοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Το περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα από τον στιχουργό Νίκο Μωραΐτη, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματα της συνομιλίας συνοδεύοντάς το με αιχμηρό σχόλιο.

Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο.

Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει… https://t.co/hqndrrhPMn — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) October 18, 2025

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο απόσπασμα, ο Στέφανος Κασσελάκης φέρεται να εκφράζει στην κυρία Τζάκρη τη δυσαρέσκειά του, λέγοντάς της ότι «έχει διχάσει πολύ κόσμο». Η ίδια φέρεται να απαντά ότι ήθελε να συζητήσουν, υπονοώντας πως εκείνος την αποφεύγει. Ο πρόεδρος του κόμματος φέρεται να κλείνει τη στιχομυθία με τη φράση «Δεν είμαι σε mood».

Αντιδρώντας στη διαρροή, η Θεοδώρα Τζάκρη σε ανάρτησή της στο Facebook υποστηρίζει ότι η εν λόγω ανάρτηση έγινε εν αγνοία της και ενώ η ίδια βρισκόταν σε δοξολογία στην Έδεσσα.

Όπως κατήγγειλε, πρόκειται για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» και δήλωσε πως θα ζητήσει τη συνδρομή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας.

«Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά. Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες. Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου» έγραψε η αντιπρόεδρος του κόμματος Κασσελάκη.

Το επεισόδιο προκάλεσε σωρεία σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον χορό μπήκε και ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο οποίος στο παρελθόν είχε στηρίξει δημόσια τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε το περιστατικό «φαρσοκωμωδία», αφήνοντας αιχμές για το εσωκομματικό κλίμα. «Φαρσοκωμωδία με πρωταγωνιστή έναν πολιτικα αμπαλο και εγωπαθη Λουδοβίκο νούμερο 2 ( το νούμερο 1 είναι το πρότυπο του ονόματι Μητσοτάκης) που αποδίδει σε όλους ευθύνες για την παραγωγή αποτυχία του. Πλην του κυρίως υπεύθυνου. Που λέγεται Στέφανος Κασσελακης.Αλήθεια πότε θα γυρίσει από την Αμερική;Αν βέβαια γυρίσει. Γι να δούμε» έγραψε ο Ευάγγελος Αντώναρος.

Τέλος στο σίριαλ επιχειρεί να βάλει ο ίδιος ο πρόδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας με αιχμηρό ύφος στους επικριτές του και υπερασπιζόμενος δημόσια τη Θεοδώρα Τζάκρη.

«Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies - αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; - ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου - αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας;



Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη.



Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει.



Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα.



Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου.



Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε - πεισμώστε!



«Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς.»



Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο» έγραψε στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.